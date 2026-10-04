Biblioteca de Tianjin: “olho gigante” e estantes onduladas até o teto criaram um ícone da arquitetura

Ao atravessar suas portas, a sensação é de entrar em outro mundo. A “caverna de livros” tem cinco andares e cerca de 33.700 m², com estantes curvas que se estendem do chão ao teto. Mas nem tudo é o que parece: parte dos livros visíveis é formada por imagens impressas nas prateleiras. Foto: Suginami wikimedia commons