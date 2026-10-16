Fisiculturista Marianne Von Gierke morre aos 40 anos após o Mr. Olympia

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A fisiculturista chilena Marianne Von Gierke morreu aos 40 anos, segundo informou a divisão local do National Physique Committee (NPC). A organização comunicou o falecimento por meio de uma publicação de despedida nas redes sociais. Em setembro, a atleta havia competido no Mr. Olympia, uma das principais competições da modalidade no cenário mundial.

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No comunicado, a NPC destacou a trajetória de Von Gierke e a repercussão gerada entre os praticantes da modalidade. A entidade ressaltou a constância e o trabalho que levaram a competidora ao palco internacional. Segundo o texto, a esportista deixou uma marca em sua categoria e será lembrada pela dedicação demonstrada.

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Trajetória no fisiculturismo

Marianne Von Gierke era advogada e iniciou sua carreira no esporte em 2021. Durante esse período, ela conquistou a classificação para o Mr. Olympia em duas oportunidades. Sua participação mais recente aconteceu entre os dias 24 e 27 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde enfrentou adversárias de vários países.

Nessa edição da disputa, a atleta chilena encerrou sua participação no 13º lugar da categoria Women’s Physique. Antes da apresentação em Las Vegas, ela competiu em torneios realizados no Canadá, em Porto Rico e nos Estados Unidos. O circuito no exterior permitiu que a competidora acumulasse experiência e consolidasse sua presença na modalidade.

Na última temporada, Von Gierke sagrou-se campeã do Campeonato Mundial Rising Phoenix, evento destacado do fisiculturismo feminino. A conquista somou-se à passagem pelo Mr. Olympia, consolidando uma carreira que, embora iniciada há poucos anos, alcançou os principais circuitos competitivos internacionais.

Últimas publicações nas redes sociais

A competidora também compartilhava rotinas e bastidores em suas redes sociais. Pouco antes da confirmação de sua morte, ela publicou um vídeo no Instagram diretamente de uma academia. Nos dias anteriores, já havia divulgado reflexões sobre o encerramento do calendário e a exigência física necessária na preparação esportiva.

Em uma postagem recente, a esportista agradeceu ao companheiro pelo suporte fora dos palcos. Na mesma mensagem, afirmou que sua temporada 2026 havia terminado e resumiu o significado da modalidade em sua vida com a frase “El culturismo es mi pasión”.

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Von Gierke também comentou a diferença entre o resultado visível no palco e os treinos realizados longe do público. Ao se despedir do período competitivo e agradecer pelo apoio no Mr. Olympia, ela escreveu “Nuestro camino continúa”. A NPC não divulgou as circunstâncias da morte da fisiculturista em seu comunicado.