99Food chega a Belém e amplia opções de delivery

A 99Food, plataforma de delivery da 99, inicia oficialmente suas operações em Belém, Ananindeua e Marituba a partir desta terça-feira (20). A chegada da plataforma amplia as opções disponíveis para consumidores, entregadores e restaurantes que utilizam serviços de entrega de comida e bebida por aplicativo, estreando com uma base inicial de mais de 1.8 mil restaurantes cadastrados e 1.2 mil entregadores parceiros na Região Metropolitana.

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“A chegada da 99Food não é apenas mais uma opção de entrega, mas um movimento concreto para democratizar o mercado gastronômico em Belém. Para os restaurantes, oferecemos uma alternativa com taxas justas; para os consumidores, entregamos economia real e frete grátis. E, para os entregadores, abrimos as portas de um ecossistema integrado, como é o superapp da 99, que valoriza o seu esforço diário com mais previsibilidade e oportunidade de ganhos”, explica Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99.

O aplicativo oferece taxas de comissão competitivas, permitindo que pequenos, médios e grandes estabelecimentos aumentem sua margem de lucro e expandam o raio de vendas. Tudo isso aliado à tecnologia da 99, que otimiza a logística para que a refeição chegue de maneira ágil.

Para quem quer economizar, a 99Food traz condições de lançamento: cupons de até R$ 99 para os primeiros pedidos e entrega gratuita. Já os entregadores parceiros contam com um incentivo durante o período de lançamento de ganho diário mínimo de R$ 250 ao realizarem 20 corridas pela 99, sendo ao menos cinco destinadas a pedidos de comida. O modelo reforça a sinergia entre mobilidade urbana e delivery de alimentação em um só ambiente digital, multiplicando as oportunidades de renda para quem está nas ruas.

Para garantir a solidez e a eficiência da operação na capital paraense, a empresa mobiliza tecnologia proprietária de geolocalização e inteligência artificial para realizar o pareamento mais ágil entre pedidos e entregadores. O recurso otimiza os trajetos, reduz o tempo de espera e potencializa a rentabilidade dos estabelecimentos parceiros, combinando produtividade com as taxas mais competitivas do segmento.

A chegada a Belém reforça a estratégia de expansão da 99Food pelo país. Presente em mais de 120 cidades, a marca amplia sua atuação na Região Norte e consolida o ecossistema do superapp da 99 na cidade — reunindo mobilidade, entrega de objetos, soluções financeiras por meio da 99Pay e, agora, o delivery de comida.

Sobre a 99

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A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e, no Brasil, conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.



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