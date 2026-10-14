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Família acompanha jovem em estado vegetativo há 14 anos, mas agora busca tornar pública a experiência com um objetivo que vai além de contar a própria história

Em coma vegetativo há 14 anos, jovem inspira união familiar e ato de solidariedade: atleta mirim autista correrá para arrecadar fundos e apoio

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
14/10/2026 13:25

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Família acompanha jovem em estado vegetativo há 14 anos, mas agora busca tornar pública a experiência com um objetivo que vai além de contar a própria história
Imagem em preto e branco retrata momento de carinho que ecoa a dedicação dos pais de Pablo Núñez nos 14 anos de coma vegetativo crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jovem espanhol Pablo Núñez vive em coma vegetativo persistente há 14 anos. O quadro começou aos cinco anos de idade, momento em que ele foi atropelado. Agora, aos 19 anos, o rapaz permanece sob cuidados constantes mantidos em casa.

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Seus pais, Andrés e Marta, atuam conjuntamente com o filho. Considerados incansáveis, os três formam uma equipe de dedicação diária, enfrentando essa batalha médica iniciada logo após o atropelamento.

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Mobilização na prova Behobia-San Sebastián

A situação familiar inspirou um ato de solidariedade no meio esportivo. Dani Blanco, um atleta mirim da Corunha diagnosticado com autismo, decidiu correr a tradicional prova Behobia-San Sebastián no dia 8 de novembro.

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O esforço do jovem corredor busca atrair atenção coletiva para a realidade dos cuidados paliativos pediátricos, atuando em duas frentes: arrecadar fundos e mobilizar apoio.


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