Jovem paraplégica que travou batalha legal com o pai recebe eutanásia na Espanha
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Uma espanhola de 25 anos que ficou paraplégica após uma tentativa de suicídio recebeu a eutanásia nesta quinta-feira (26), na cidade espanhola de Sant Pere de Ribes, após travar uma batalha legal com seu pai, informaram veículos locais.
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"Vamos ver se já posso descansar, porque não aguento mais. Não aguento mais esta família, não aguento mais as dores, não aguento mais tudo o que me atormenta", declarou a jovem, em entrevista transmitida ontem pela rede Antena 3.
A Espanha é um dos poucos países que permitem que pacientes sem cura recebam ajuda para morrer e evitar "um sofrimento intolerável", desde que atendam a requisitos rigorosos.
Noelia, que ficou paraplégica em 2022, após se jogar do quinto andar, relatou uma vida sofrida, marcada pelos problemas de seus pais, que a levaram a passar parte da infância sob a tutela do Estado. Também contou que foi vítima, posteriormente, de agressões sexuais cometidas por homens.
"Ninguém na minha família é a favor da eutanásia. Eu vou, vocês ficam aqui com toda a dor, mas eu penso: e eu, toda a dor que sofri todos os anos?", questionou Noelia na entrevista, da qual sua mãe participou. A jovem ressaltou que não quer ser "exemplo para ninguém".
- Disputa judicial -
O caso teve grande repercussão na Espanha, um país com forte tradição católica, depois que o pai de Noelia iniciou uma batalha legal para impedir a morte assistida que especialistas da Comissão de Garantia e Avaliação da região da Catalunha haviam autorizado para sua filha.
Apoiado pela associação católica Advogados Cristãos, o pai argumentava que a jovem tinha problemas de saúde mental que podiam "afetar a sua capacidade de tomar uma decisão livre e consciente", e que ela havia mostrado sinais de mudança de opinião.
"Não estamos diante de uma eutanásia, estamos diante de um suicídio assistido", criticou hoje o advogado da associação.
Em audiência no ano passado - a primeira na Espanha sobre um caso de eutanásia já autorizado desde a aprovação da lei que descriminaliza esse ato, em 2021, segundo associações especializadas - a jovem ratificou seu pedido.
Todas as decisões judiciais posteriores negaram a paralisação do processo, mas o pai da jovem continuou entrando com recursos, sem sucesso.
A presidente da associação Direito de Morrer Dignamente, da Catalunha, propõe uma mudança na lei, para evitar que esse tipo de recurso se arraste indefinidamente e que terceiros possam intervir em um processo já autorizado.
A Conferência Episcopal da Espanha descreveu a eutanásia como uma "derrota social", e disse que "a resposta verdadeiramente humana perante o sofrimento não pode ser causar a morte, e sim oferecer proximidade, acompanhamento, cuidados adequados e apoio integral".
Entre os requisitos para receber a eutanásia, o solicitante deve ser "capaz e consciente" ao fazer o pedido, que deve ser autorizado por uma comissão de avaliação.
Até o fim de 2024, 1.123 pessoas haviam recebido a eutanásia na Espanha, segundo o Ministério da Saúde do país.
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