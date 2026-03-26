A história de Noelia Castillo, que lutou por direito à morte assistida

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Após 20 meses de uma intensa batalha judicial contra seu pai, a jovem espanhola Noelia Castillo, de 25 anos, conseguiu na Justiça o direito à morte assistida. O procedimento está agendado para esta quinta-feira (26/3), na Catalunha, encerrando um dos casos mais emblemáticos sobre o tema.

Uma vida de sofrimento

A decisão de Noelia é baseada em um sofrimento físico e psíquico crônico e incapacitante. Em outubro de 2022, após ter sido vítima de uma agressão sexual coletiva, ela tentou suicídio ao se jogar do quinto andar de um prédio. Após o ocorrido, Noelia ficou paraplégica. Desde então, sua luta tem sido por autonomia. "Quero ir embora em paz, mas estão tornando isso muito difícil para mim", declarou em outra ocasião.

Ao El País, a jovem revelou que não foi a primeira vez que teria tentado autoextermínio, além de ter recebido tratamento psiquiátrico aos 13 anos.

O caso de Noelia Castillo destaca os desafios e as complexidades da aplicação da lei de eutanásia, especialmente quando há conflitos familiares, e reforça o debate sobre o direito à morte digna e a autonomia do paciente.

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A batalha nos tribunais

O pedido de eutanásia, amparado pela lei espanhola de 2021, foi iniciado por Noelia, mas encontrou a forte oposição de seu pai. Noelia afirmou que se sentiu atacada ao comunicar a decisão em casa: "Me disse que eu não tinha coração, que não pensava nos outros, que era mentira tudo o que eu dizia. Me doeu".

Com o apoio da organização Abogados Cristianos (Advogados Cristãos), ele recorreu a diversas instâncias judiciais para tentar impedir o procedimento, alegando que a filha não tinha capacidade para tomar tal decisão.

A entidade ultracatólica, que assessorou o pai, fez campanha pública contra a decisão. "De verdade, alguém acha que essa garota que aparece maquiada, penteada e sorridente ao ver fotos dela merece morrer?", escreveu o grupo em uma postagem no X.

No entanto, a Justiça, em todas as instâncias, confirmou a competência de Noelia. Em julho de 2024, a Comissão de Garantia e Avaliação da Catalunha aprovou seu pedido por unanimidade, validando os laudos médicos e psicológicos que atestavam sua plena capacidade de decidir. Em audiência judicial, ela resumiu: "Todos os dias são horríveis e dolorosos".

Centro de Valorização a Vida

Para quem precisa de apoio, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188, chat e e-mail 24 horas por dia. Além dele, há os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), abertos à comunidade e que não precisa de agendamento prévio.

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*Este conteúdo foi gerado e editado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.