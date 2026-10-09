Eduardo Paes reconhece derrota no Rio e diz que respeitará decisão judicial

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reconheceu a derrota na disputa pelo governo do estado em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira(8/10). O político afirmou que respeita a decisão da Justiça de não realizar segundo turno, apesar de, segundo ele, a maioria dos eleitores fluminenses ter votado para que a eleição fosse decidida em uma nova etapa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia”, escreveu.

Leia Mais

O candidato agradeceu aos mais de 3,7 milhões de eleitores que votaram nele e apoiaram suas propostas. Paes também fez um agradecimento especial aos eleitores da capital fluminense pela vitória na cidade, onde governou por quatro mandatos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na publicação, o prefeito agradeceu ainda à sua companheira de chapa, Jane Reis, aos partidos aliados, prefeitos, lideranças políticas, militantes e voluntários que participaram da campanha. Ele também mencionou o apoio da família e agradeceu a Deus pela saúde e força para enfrentar o desafio eleitoral.