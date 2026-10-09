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ELEIÇÕES 2026

Eduardo Paes reconhece derrota no Rio e diz que respeitará decisão judicial

Prefeito do Rio agradeceu aos mais de 3,7 milhões de eleitores que votaram nele e afirmou que continuará acompanhando a atuação do governo estadual

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PJ
Pedro José Borges - Correio Braziliense
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Pedro José Borges - Correio Braziliense
Repórter
09/10/2026 10:48

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Eduardo Paes
Eduardo Paes crédito: Reprodução/X

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reconheceu a derrota na disputa pelo governo do estado em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira(8/10). O político afirmou que respeita a decisão da Justiça de não realizar segundo turno, apesar de, segundo ele, a maioria dos eleitores fluminenses ter votado para que a eleição fosse decidida em uma nova etapa.

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“E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia”, escreveu.

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O candidato agradeceu aos mais de 3,7 milhões de eleitores que votaram nele e apoiaram suas propostas. Paes também fez um agradecimento especial aos eleitores da capital fluminense pela vitória na cidade, onde governou por quatro mandatos.

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Na publicação, o prefeito agradeceu ainda à sua companheira de chapa, Jane Reis, aos partidos aliados, prefeitos, lideranças políticas, militantes e voluntários que participaram da campanha. Ele também mencionou o apoio da família e agradeceu a Deus pela saúde e força para enfrentar o desafio eleitoral.

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