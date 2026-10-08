Vitória de Ruas pode dar a Flávio reforço importante contra Lula no Rio

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira, 8, de anular, por 5 votos a 2, a candidatura de Garotinho no Rio de Janeiro abre caminho para a vitória de Douglas Ruas no primeiro turno da eleição para o governo do estado.

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Eduardo Paes (PSD), que, com a recontagem, seria derrotado sem segundo turno, recorreu ao STF. O ministro Luiz Fux, que é carioca, vai relatar a ação.

A Justiça Eleitoral demorou a decidir a questão, provocando um imbróglio completamente desnecessário.

Garotinho teve seu número na urna e pôde receber votos no último domingo, 4, na condição de sub judice. Recebeu 274.411 votos.

Como a votação de Ruas, do PL, ficou no limite da vitória em primeiro turno, a anulação dos votos de Garotinho favorece o candidato, que passaria a alcançar percentual suficiente para encerrar a disputa.

Se confirmada a vitória de Ruas, Flávio Bolsonaro ganhará mais um apoio considerável no embate final contra Lula pelo Palácio do Planalto. Paes era o candidato de Lula no Rio.

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No primeiro turno, Flávio venceu o petista no estado por 53,01% a 39,41%.