Com alianças cruzadas, eleição no Rio terá Paes no centro do tabuleiro

A busca por uma ampla aliança para fortalecer a candidatura ao Palácio Guanabara tem desenhado um palanque inusitado para Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro. O ex-prefeito sinaliza apoio à reeleição do presidente Lula (PT) com a ciência de Ronaldo Caiado, que disputará o Planalto pelo mesmo PSD. Presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab indica que Paes também contará com o apoio de Caiado no estado.

O cenário prejudicará o desempenho do ex-governador de Goiás no terceiro maior colégio eleitoral do país. Com a dobradinha entre Paes e Lula, Caiado terá pouco espaço político, uma vez que o eleitorado do Rio é majoritariamente da direita, segundo as últimas eleições, além do fato de ser o reduto eleitoral do clã Bolsonaro.

Para embaralhar ainda mais o jogo, Jane Reis foi escolhida como vice na chapa de Paes. Contudo, ela é fiel apoiadora de Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto. Por isso, a aliada evitará participar de eventos que tenham a presença do atual presidente .

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Apesar das diferenças, a leitura é de que o Rio de Janeiro se tornou um estado estratégico para as campanhas nacionais, com potencial de abrigar, até mesmo pelo perfil do eleitor fluminense, palanques paralelos dentro de uma mesma candidatura. Eduardo Paes, por exemplo, manteve até pouco tempo um acordo com o PL bolsonarista. Com o apoio declarado a Lula pelo ex-prefeito, Flávio precisou de um candidato próprio no Rio, o que causou a ruptura.