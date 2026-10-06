Invivoscribe® amplia portfólio de testes de clonalidade molecular com a abrangente suíte LymphoTrack® Flex Suite

Invivoscribe, líder global em diagnósticos de precisão e testes de doença residual mensurável (MRD), anunciou hoje o lançamento da suíte completa LymphoTrack Flex, uma solução integrada de sequenciamento de nova geração (NGS) para identificar e monitorar rearranjos gênicos de imunoglobulinas e receptores de células T.

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À medida que a análise de MRD de receptores imunes baseada em NGS transita de laboratórios acadêmicos para o uso rotineiro em centros de pesquisa oncológica, a demanda por fluxos de trabalho padronizados e de alto rendimento cresce rapidamente. Os laboratórios buscam, simultaneamente, maior eficiência e ultra-alta sensibilidade. Isso exige o aumento da quantidade de DNA de entrada, garantindo, ao mesmo tempo, maior capacidade de processamento de testes e desempenho analítico superior. Programas de pesquisa translacional necessitam de testes que sejam reprodutíveis e escaláveis ??entre diferentes locais. O LymphoTrack Flex atende a essas demandas, reunindo sete alvos moleculares (IGHV líder, IGH FR1, IGH FR2, IGH FR3, IGK, TRB e TRG) em um único fluxo de trabalho pronto para automação, com multiplexação massivamente paralela e um poderoso mecanismo de bioinformática para fornecer análises objetivas e monitoramento de sequências clonais.

"A clonalidade, a hipermutação somática e a doença residual mensurável oferecem informações moleculares complementares ao longo da evolução de neoplasias linfoides, ganhando relevância à medida que as abordagens terapêuticas evoluem de terapias de duração fixa para estratégias mais dinâmicas e orientadas pela MRD", afirmou Brad Patay, diretor médico da Invivoscribe. "O LymphoTrack Flex permite que os laboratórios caracterizem populações clonais na avaliação inicial e selecionem clonótipos específicos de sequência para avaliações longitudinais, fornecendo um panorama molecular consistente da doença ao longo do tempo para apoiar a avaliação dessas abordagens terapêuticas em evolução."

O portfólio de software oferece flexibilidade para diferentes ambientes laboratoriais. O software LymphoTrack suporta análises locais em desktop para laboratórios que desejam realizar testes de forma independente em uma única estação de trabalho. O software LymphoTrack Enterprise oferece um ambiente centralizado para análise de alto rendimento, emissão de relatórios padronizados e integração com infraestruturas laboratoriais e de dados, permitindo que os laboratórios aumentem o volume de testes sem precisar reestruturar seu fluxo de trabalho laboratorial.

"Nossa visão é proporcionar a todos os laboratórios acesso a ensaios de MRD (doença residual mínima), controles e softwares de análise otimizados, por meio de uma abordagem padronizada", afirmou Jeff Miller, CEO da Invivoscribe. "Tenho muito orgulho da equipe responsável pelo LymphoTrack Flex. Este lançamento é fruto de décadas de experiência clínica laboratorial multidisciplinar e internacional."

Com a disponibilidade da suíte completa LymphoTrack Flex, os laboratórios podem implementar um fluxo de trabalho de NGS flexível e escalável para avaliação de clonalidade, análise de hipermutação somática e pesquisa de MRD baseada em sequenciamento, abrangendo uma ampla gama de neoplasias linfoides. Laboratórios que desejam expandir ou padronizar suas capacidades de análise de clonalidade e MRD via NGS podem obter mais informações na página do LymphoTrack Flex ou entre em contato pelo e-mail inquiry@invivoscribe.com para falar com um especialista da Invivoscribe.

Sobre a Invivoscribe

A Invivoscribe é uma empresa global de biotecnologia, verticalmente integrada, dedicada a Melhorar Vidas com Diagnósticos de Precisão (Improving Lives with Precision Diagnostics®). Há mais de trinta anos, a Invivoscribe vem aprimorando a qualidade da assistência à saúde em todo o mundo ao fornecer reagentes, ensaios diagnósticos, sistemas de preparação de amostras e soluções de bioinformática de alta qualidade e padronizados, que dão suporte à medicina de precisão. A empresa possui um histórico comprovado de parcerias com organizações farmacêuticas e de biotecnologia para apoiar testes de ensaios clínicos por meio de sua rede global de laboratórios nos Estados Unidos, Alemanha, Japão e China, bem como para desenvolver e comercializar diagnósticos complementares, aproveitando sua profunda experiência em estratégia regulatória e serviços laboratoriais. Ao oferecer tanto kits de diagnóstico distribuíveis a mais de 700 clientes de laboratórios clínicos quanto serviços de testes clínicos por meio de suas subsidiárias de laboratórios clínicos globais (LabPMM®), a Invivoscribe posiciona-se como uma parceira ideal em todo o ciclo de vida do diagnóstico: desde o desenvolvimento e os ensaios clínicos até a submissão regulatória e a comercialização.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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