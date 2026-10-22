YYForce Revela "Workforce OS", Nova Arquitetura de Robótica Impulsionada por IA Física da NVIDIA

Integração da computação de borda NVIDIA Jetson com os aceleradores RTX consolida uma fundação de alto desempenho para frotas comerciais híbridas, compostas por humanos e robôs

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O "Workforce OS" utiliza as plataformas NVIDIA Project GR00T, Isaac Sim, Isaac ROS e TensorRT para acelerar as implementações do ambiente de simulação para o real (sim-to-real) em todo o setor de hospitalidade corporativa, utilizando a robótica humanoide da Unitree

SINGAPURA, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) (“YYForce” ou a “Empresa”), provedora de soluções de força de trabalho e serviços integrados de gestão corporativa baseados em tecnologia, anunciou hoje a expansão de sua estratégia para desenvolver e operar o "Workforce OS", sua arquitetura operacional de robótica modular. Projetada para integrar equipes humanas a sistemas de IA física (embodied AI), a camada de software utiliza o ecossistema de computação e robótica da NVIDIA para viabilizar operações comerciais autônomas, o que inclui a integração direta com os robôs humanoides da Unitree e plataformas dedicadas à automação de serviços.

Em vez de desenvolver aplicações isoladas para hardwares de finalidade única, a YYForce projeta o "Workforce OS" como uma plataforma padronizada e agnóstica em termos de hardware, que consolida visão computacional, navegação SLAM de alta precisão, manipulação multieixo, interação em linguagem natural e orquestração de frotas multiagentes

Arquitetura de IA Física de Alto Desempenho Impulsionada pela NVIDIA

Para consolidar uma infraestrutura resiliente voltada à autonomia de borda em tempo real e ao treinamento de modelos em escala, o "Workforce OS" integra o ecossistema completo de plataformas de robótica e inteligência artificial da NVIDIA:

Hardware de Borda e Aceleração: Módulos NVIDIA Jetson para IA na borda implementados nos chassis robóticos executarão a percepção integrada em tempo real, a fusão de sensores e o controle de motores com baixa latência, contando com o suporte de GPUs NVIDIA RTX de alto desempenho para inferência acelerada e processamento local de dados.

IA Física e Bases Humanoides: A YYForce adota a estrutura de modelo de fundação do NVIDIA Project GR00T em sinergia com o NVIDIA Isaac Sim — plataforma baseada no NVIDIA Omniverse — para executar treinamentos acelerados de simulação para o mundo real (Sim-to-Real), geração de dados sintéticos e validação de tarefas em gêmeos digitais antes da implementação física.

Aceleração Operacional: Ao utilizar o NVIDIA Isaac ROS para VSLAM e navegação acelerados por hardware, além do NVIDIA TensorRT para otimizar a inferência de aprendizado profundo (deep learning), a plataforma maximiza a eficiência computacional tanto em manipuladores estacionários quanto nas plataformas humanoides bípedes da Unitree.

Execução Pragmática: Roteiros em Fases, de Operações Estruturadas à Integração Total de Humanoides

Para mitigar os ciclos prolongados de pesquisa típicos de automações não estruturadas (como a limpeza autônoma de instalações úmidas), a YYForce adota um plano de comercialização em fases, estruturado para validar a estabilidade no mundo real dentro de ambientes controlados de hospitalidade corporativa:

Fase 1 (meses 0–2): Fundação e Concierge Inteligente — Estabelece a navegação em tempo real, os fluxos de trabalho conversacionais voltados para o atendimento de hóspedes e a integração com os sistemas de recepção, utilizando módulos NVIDIA Jetson e a plataforma Isaac ROS.

Fundação e Concierge Inteligente — Estabelece a navegação em tempo real, os fluxos de trabalho conversacionais voltados para o atendimento de hóspedes e a integração com os sistemas de recepção, utilizando módulos NVIDIA Jetson e a plataforma Isaac ROS. Fase 2 (meses 2–4): Manipulação Móvel e Serviço de Bebidas — Implementa braços robóticos estacionários e sobre rodas equipados com sistemas de preensão de precisão, balanceamento dinâmico de carga e mecanismos de entrega para ambientes de banquetes e do setor de Alimentos e Bebidas (A&B).

Manipulação Móvel e Serviço de Bebidas — Implementa braços robóticos estacionários e sobre rodas equipados com sistemas de preensão de precisão, balanceamento dinâmico de carga e mecanismos de entrega para ambientes de banquetes e do setor de Alimentos e Bebidas (A&B). Fase 3 (meses 4–6): MVP de Banquetes e Eventos de Hospitalidade — Orquestra operações colaborativas multirobôs ao combinar bases móveis, braços manipuladores e robôs humanoides da Unitree em estágio piloto, visando a execução de operações reais em banquetes e eventos da hotelaria corporativa.

MVP de Banquetes e Eventos de Hospitalidade — Orquestra operações colaborativas multirobôs ao combinar bases móveis, braços manipuladores e robôs humanoides da Unitree em estágio piloto, visando a execução de operações reais em banquetes e eventos da hotelaria corporativa. Objetivo de Longo Prazo: IFM Autônoma e Operações de Campo com Humanoides — Realiza a transição para modelos maduros de visão-linguagem-ação (VLA), locomoção humanoide baseada em aprendizado e camadas de orquestração de sistemas, viabilizando a execução de tarefas físicas complexas e não estruturadas, como a manutenção automatizada de instalações e a limpeza industrial.





Expansão da Capacidade Principal de Engenharia

"Nosso objetivo estratégico é liderar a camada de inteligência de software que torna os robôs comerciais verdadeiramente úteis em ambientes de negócios reais", disse Mike Fu, CEO da YYForce. "Ao combinar o ecossistema de computação de IA física da NVIDIA, que é referência no setor, com hardwares versáteis, como as plataformas humanoides da Unitree, pretendemos encurtar a distância entre a simulação e a execução no mundo real. Nossa presença consolidada em hotéis e instalações corporativas oferece um ambiente de testes práticos e um mecanismo de ciclo de dados (data loop) valiosos, transformando a robótica de ponta em um complemento viável para a força de trabalho humana."

Para liderar esse roteiro técnico, a empresa implementa uma força-tarefa de engenharia centralizada e especializada, composta por especialistas em navegação autônoma, percepção e interação multimodal, controle de movimento e manipulação, modelos VLA incorporados e arquitetura de sistemas distribuídos. Esta estrutura de engenharia focada prioriza a orquestração contínua da frota, a alocação dinâmica de mão de obra e a profunda interoperabilidade com a rede operacional da YYForce.

Sobre a YYFORCE

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma provedora de gerenciamento de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações com base em IA, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. Através das suas divisões de tecnologia para força de trabalho e IFM, a YYForce oferece soluções de alocação e gestão de equipes, bem como serviços de gestão de instalações, para diversos setores de serviços



A plataforma de força de trabalho da empresa, YY Circle, oferece suporte à alocação e gestão da força de trabalho em diversos setores, incluindo hotelaria, alimentos e bebidas, varejo e outros setores de serviços. Nas suas operações de IFM, a YYForce combina serviços de instalações de linha de frente com soluções tecnológicas projetadas para aumentar a produtividade da força de trabalho e a eficiência operacional.



A estratégia de longo prazo da YYForce está centrada na criação de um ecossistema integrado de força de trabalho do futuro, no qual trabalhadores humanos, softwares inteligentes, automação e robótica trabalham cada vez mais juntos para prestar serviços de forma mais eficiente.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas alterações. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, obtidas das informações atualmente disponíveis para ela. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. As declarações sobre o desenvolvimento planejado, os recursos, os cronogramas e a comercialização da plataforma Workforce OS e dos aplicativos de robótica relacionados são declarações de previsão. As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, entre outros, as metas e estratégias da Empresa; a capacidade da Empresa de desenvolver, testar e comercializar com sucesso o Workforce OS e as ofertas de robótica relacionadas no cronograma previsto ou de qualquer forma, incluindo os riscos associados à transferência de treinamentos baseados em simulação para ambientes do mundo real; a dependência da Empresa de fornecedores terceirizados de hardware, software e tecnologia, incluindo a NVIDIA e a Unitree, e a disponibilidade e os termos dessas tecnologias; a capacidade da Empresa de recrutar e reter pessoal de engenharia qualificado; a capacidade da Empresa de obter capital suficiente para financiar suas iniciativas de robótica; riscos de segurança, responsabilidade, privacidade e regulamentação associados à implementação de robótica em ambientes voltados para o cliente; concorrência de outros fornecedores de robótica e automação; o desenvolvimento futuro dos negócios, a situação financeira e os resultados operacionais da Empresa, incluindo a introdução de novos produtos e serviços, as mudanças esperadas nas receitas, nos custos e nas despesas da Empresa, o crescimento previsto de clientes e a demanda e aceitação no mercado dos produtos e serviços da Empresa; e as condições do setor, do mercado e da regulamentação, incluindo a concorrência, as políticas e os regulamentos governamentais que afetam o setor da Empresa e outros fatores que podem afetar a situação financeira, a liquidez e os resultados operacionais da Empresa. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações. Os leitores também devem considerar os riscos descritos nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato para Investidores

Jason Zhi Yong Phua, Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Contato de Relações com Investidores

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9851093)