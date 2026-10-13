Eloizo Gomes Afonso Duraes revela trajetória além dos negócios no país

A trajetória de Eloizo Gomes Afonso Duraes reúne experiências no setor alimentício, no agronegócio e em projetos sociais que começaram em 2003, na zona oeste de São Paulo. Naquele ano, após a instalação de uma operação empresarial no Jaguaré, o contato com a comunidade revelou uma demanda por acesso à informática entre crianças e adolescentes.

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A proposta inicial era oferecer aulas de computação. No entanto, a convivência com os alunos mostrou que parte deles enfrentava dificuldades de alfabetização e aprendizagem. O projeto passou então a combinar inclusão digital e reforço escolar, reconhecendo que o uso de novas tecnologias depende também de conhecimentos básicos.

Dessa experiência surgiu a Fundação Gentil Afonso Durães, que recebeu o nome do pai do empresário. A iniciativa ampliou suas atividades ao longo dos anos, incorporando ações culturais, alimentação e apoio a famílias. Coral e teatro passaram a dividir espaço com atividades educativas, enquanto refeições e cestas básicas buscavam atender necessidades imediatas.

O transporte gratuito foi outra medida adotada para reduzir obstáculos à participação. A lógica era simples: oferecer uma atividade não bastava quando a distância, a alimentação ou as dificuldades escolares impediam crianças e jovens de frequentá-la. Assim, a organização passou a considerar diferentes aspectos da rotina dos participantes.

Em 2005, as ações começaram a alcançar outras regiões do país, incluindo São Luís, no Maranhão, João Pessoa, na Paraíba, e Recife, em Pernambuco. A expansão trouxe o desafio de adaptar iniciativas às características de cada território, sem tratar comunidades distintas como se apresentassem demandas idênticas.

Para Eloizo Gomes Afonso Duraes, a aproximação entre empresa e comunidade também dialoga com sua experiência profissional. O setor alimentício exige coordenação entre produção, armazenamento, transporte e distribuição. Já o agronegócio envolve planejamento de longo prazo e decisões sujeitas a fatores econômicos, comerciais e climáticos.

Embora sejam áreas diferentes, negócios e projetos sociais compartilham a necessidade de organização. No trabalho comunitário, a integração entre educação, alimentação, cultura e deslocamento pode determinar se uma oportunidade será efetivamente acessível. A resposta a um problema muitas vezes exige atenção a outros que aparecem no caminho.

A Fundação passou por processos de organização, profissionalização e modernização com o objetivo de dar continuidade às atividades. O relato de sua trajetória, porém, não apresenta números consolidados de pessoas atendidas nem uma avaliação independente dos resultados. Por isso, o alcance das ações deve ser descrito sem estimativas de impacto.

Além da atuação empresarial e social, Eloizo Gomes Afonso Duraes desenvolveu uma relação com a literatura. Suas obras abordam experiências pessoais, memórias, espiritualidade, poesia e reflexões. Em determinados projetos, publicações também foram associadas à destinação de recursos para instituições beneficentes.

As primeiras ações no Jaguaré ocorreram antes de expressões como ESG e investimento social privado se popularizarem no debate corporativo. Isso não significa que as iniciativas possam ser avaliadas apenas por esses conceitos atuais, mas ajuda a situar uma experiência que começou a partir de necessidades observadas no entorno de uma empresa.

Mais de vinte anos depois, o episódio das aulas de informática permanece como um ponto de partida para compreender essa história. A descoberta de dificuldades escolares levou ao reforço educacional; o contato com as famílias abriu espaço para alimentação e transporte; e a convivência com os jovens favoreceu atividades culturais.

O que une essas etapas não é uma única área de atuação, mas a tentativa de ajustar as iniciativas aos problemas encontrados. Na trajetória de Eloizo Gomes Afonso Duraes, a experiência empresarial e a participação em projetos comunitários aparecem como caminhos paralelos que, em determinados momentos, se aproximaram.

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A história mostra um aspecto discreto do trabalho comunitário: trabalho cotidiano. Aulas precisam de continuidade, atividades culturais dependem de organização e a assistência exige atenção às necessidades das famílias. As tarefas que raramente se traduzem em manchetes, mas ajudam a explicar por que projetos sociais precisam de planejamento e adaptação. No caso da Fundação, o percurso descrito começa com uma sala de informática e se amplia para outras frentes.