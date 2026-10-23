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PINTURA

Obra de Monet é leiloada por R$ 282 milhões e quebra recorde na França

A tela Íris superou todas as expectativas após intensa disputa de 45 minutos em Paris: conheça os detalhes da negociação que surpreendeu o mundo

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
23/10/2026 18:22

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Obra de Monet é leiloada por R$ 282 milhões e quebra recorde na França
O valor obtido na negociação consolidou a tela como a mais cara já comercializada em toda a história do mercado de arte na França crédito: Tupi

A pintura "Íris", criada por Claude Monet nos últimos anos de sua vida, foi arrematada nesta quinta-feira (22) por 50 milhões de euros, quantia que equivale a cerca de R$ 282,5 milhões, em Paris. O valor obtido na negociação consolidou a tela como a mais cara já comercializada em toda a história do mercado de arte na França.

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A definição do comprador aconteceu após uma disputa conduzida por telefone, que se estendeu por cerca de 45 minutos. Todo esse processo de lances ocorreu durante a sessão realizada pela casa Sotheby’s na capital francesa.



Valores superaram a estimativa inicial da obra


Pintado na casa do artista em Giverny, o quadro superou a estimativa financeira inicial estipulada para a venda. A previsão calculada antes da abertura da sessão ficava situada entre 22 milhões e 30 milhões de euros, cifras que correspondem de R$ 130 milhões a R$ 178 milhões.


De acordo com a Sotheby’s, o patamar prévio calculado para a peça já trazia um marco histórico, pois representava: "a maior estimativa já atribuída a uma pintura oferecida em leilão na França".


A obra integrou o acervo da coleção de Jeanne Schlumberger (1889-1983). Conforme explicou Thomas Bompard, diretor de Arte Moderna e Contemporânea da casa leiloeira no país, a adquirente havia comprado o trabalho diretamente com familiares do próprio pintor.


Outras produções de Monet negociadas no leilão


Além do recorde registrado por "Íris", outras três criações assinadas por Monet foram arrematadas na mesma data. As telas integraram uma seleção com 28 produções do pintor que foram exibidas em Paris.



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Duas das produções arrematadas durante a mesma sessão registraram os seguintes valores:



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