Dois ativistas ambientais espalharam tinta vermelha, nesta quarta-feira (14), sobre o vidro que protege uma pintura de Claude Monet no Museu Nacional de Estocolmo e depois pressionaram as mãos contra o vidro, segundo a polícia.



"As mulheres têm cerca de 25 e 30 anos e foram presas", disse a polícia.



A organização Återställ Våtmarker ("Restaurar as áreas úmidas") reivindicou a ação de protesto.