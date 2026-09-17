Dois quadros de Monet, nunca antes exibidos ao público, serão leiloados em Paris

Duas pinturas de Claude Monet, nunca antes exibidas ao público, serão leiloadas em outubro pela Sotheby's em Paris, como parte da venda de uma coleção pertencente à família francesa Schlumberger, anunciou a casa de leilões.

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"Iris", uma pintura monumental que Monet criou no final da vida em sua casa em Giverny, tem valor estimado entre 22 e 30 milhões de euros (entre 130 e 178 milhões de reais).

Esta é "a maior estimativa já dada a uma pintura oferecida em leilão na França", afirmou a Sotheby's nesta quinta-feira (17), durante a apresentação do leilão em sua sede em Paris.

Um total de 28 obras desta coleção, pertencente à família bilionária Schlumberger, serão colocadas à venda em 22 de outubro.

Além de "Iris", a coleção também inclui outras três telas de Monet, entre elas "Saule pleureur" (Salgueiro-chorão), com estimativa de venda entre 9 e 12 milhões de euros (entre 53,4 e 71,3 milhões de reais).

"Esta coleção é extraordinária tanto pela sua história quanto pela qualidade das obras que a compõem", disse Thomas Bompard, co-diretor do departamento de Arte Moderna e Contemporânea da Sotheby's França.

"Iris" está sendo apresentada ao público "pela primeira vez", pois nunca saiu da residência da família Schlumberger em Paris.

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