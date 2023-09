Entre Monet e azulejos

685

Entre a praia e a montanha, uma passarela enorme foi estendida sobre a areia para receber o desfile da coleção de verão da LN Brand. Que lugar mágico é esse? Não importa. A localização geográfica é a parte menos relevante no processo de construção de imagem da marca mineira, já famosa pelos cenários surpreendentes que oferece aos seus clientes e admiradores a cada temporada.

Despertar sensações, criar desejos, estimular a imaginação faz parte da estratégia do multifacetado Matheus Avlis, que, há mais de uma década, se juntou a Sâmia Baioneta, responsável pela LN, com o objetivo de criar uma história totalmente nova: começou no estilo, passou pela comunicação e marketing e reverberou no mercado. Hoje, formam uma dupla imbatível trabalhando em perfeita simbiose.

A guinada deu tão certo que, além da presença em lojas de destaque no Brasil, a marca ganhou espaço em 28 países. Na Itália, por exemplo, divide espaço com nomes conceituados, como a australiana Zimmermann, e a incensada Dior. Com a internacionalização, houve a necessidade da empresa criar um braço exclusivo de atendimento.

“Nosso objetivo não é crescer, mas nos posicionarmos no mercado de alto luxo. Estamos voltados para quem valoriza uma roupa de qualidade, cujo forte são os muitos processos artesanais”, explica Sâmia, que esteve presente no lançamento do verão da LN realizado na Carpe Diem, em Belo Horizonte, uma das suas importantes clientes.

Ela explica que, atualmente, o processo de comercialização das coleções é bem dinâmico e rápido. O PDF com as fotos é enviado para os lojistas. Os pedidos são abertos em data acertada e eles têm um tempo pequeno para fazerem suas escolhas. Muita gente fica na fila de espera. “Temos uma capacidade de atendimento limitado para continuarmos priorizando um produto humanizado, que é bem diferente do industrializado”, enfatiza.





Sofisticação Para celebrar a parceria com a Carpe Diem e remeter ao clima de verão, Matheus recorreu à onda dos sofisticados beach clubs, que está rolando na Europa, espalhando espreguiçadeiras, ombrelones, almofadas, sacolas, toalhas, entre outros itens desse universo, pelo pátio externo da loja; na varanda, artesãos exibiam suas técnicas em pintura manual e a dos bordados, revelando a preciosidade de cada peça LN; no interior, as roupas da nova coleção ganhavam destaque na curadoria de Thatia Araújo, dona do negócio.

O que pode ser observado é que o handmade ganha cada vez mais relevância na evolução do estilo da marca. Uma das novidades dessa estação é a pintura à mão. Sâmia conta que a responsável pelo trabalho, Emanuele Avlis, que já tinha o dom do pincel, foi enviada a Firenze para se especializar em um curso, aprimorar o traço artístico, garantindo assim a perenidade do desenho aplicado no tecido.

As rendas e as laises, que sempre fizeram parte do DNA da LN, continuam presentes, acentuando a feminilidade dos shapes, mas as estampas ganharam espaço e são bem importantes no verão. Surgem aquareladas, mixadas, sombreadas.

Entre influências da pintura de Monet e fragmentos de azulejos portugueses, os prints, às vezes mixados, são suaves, acentuando a leveza característica da label. Na mesma seara, os degradês aparecem com frequência: os tingimentos manuais, facilmente reconhecidos pelos clientes, são feitos dentro da própria fábrica.

Nessa coleção, os tecidos são, em sua maioria, indianos, e o couro puro dourado é relevante na linha gold, que apresenta vestidos preciosos para ocasiões especiais.

Também se brinca muito com as sobreposições. Há várias intervenções sobre as superfícies: telas de pescador sobre estampas valorizadas por bordados, por exemplo. No mergulho do universo dos detalhes, os botões foram personalizados e pedras tingidas para combinar com os tons prevalecentes nas peças.

Para se ter uma ideia do alcance da proposta, os vestidos trabalhados com pintura manual são numerados, como se fossem telas de artistas, segundo conta Matheus. “Nossa meta é criar desejo e exclusividade”, ele pontua.