A evolução de um gênio: como Monet enxergava o mundo

Seu trabalho transformou a arte ao incorporar novas técnicas que capturavam a luz e a cor de maneira única, distantes das convenções da arte acadêmica da época. Ele, porém, faleceu em 5 de dezembro de 1926, deixando um grande legado, mais observado após sua morte. Assim, vamos conhecer mais sobre este gênio da arte. Foto: Youtube/Conexão Bonjour