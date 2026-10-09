Morre Margaret Hamilton, engenheira de software que ajudou a levar o homem à Lua

O caminho até a Lua foi marcado por um grave acidente. Em janeiro de 1967, os astronautas Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee morreram em um incêndio durante um teste em solo da espaçonave que seria usada na primeira missão tripulada do programa. A tragédia provocou uma ampla revisão do projeto Apollo e de seus procedimentos de segurança. Depois de missões não tripuladas, a Apollo 7 tornou-se, em outubro de 1968, o primeiro voo tripulado do programa (foto). Em seguida, a Apollo 8 levou Foto: Nasa/Domínio Público/Wikimedia Commons