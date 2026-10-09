Astronomia
Morre Margaret Hamilton, engenheira de software que ajudou a levar o homem à Lua
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Hamilton ingressou no projeto Apollo na década de 1960, quando o MIT trabalhava no desenvolvimento dos sistemas de orientação das espaçonaves. Ela chegou a dirigir a divisão de engenharia de software do projeto e coordenou profissionais encarregados dos programas utilizados nos módulos de comando e lunar. O trabalho precisava ser realizado com computadores de capacidade extremamente limitada para os padrões atuais. A importância da equipe ficou evidente durante a descida da Apollo 11, quando o c Foto: NASA/Domínio Público/Wikimedia Commons
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O programa Apollo foi criado pela Nasa com o objetivo de levar seres humanos à Lua e trazê-los de volta em segurança, em meio à corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. A iniciativa ganhou força durante a presidência de John F. Kennedy, que estabeleceu em 1961 a meta de realizar um pouso lunar tripulado antes do fim da década. Para alcançar o objetivo, a Nasa precisou desenvolver novos foguetes, espaçonaves, sistemas de navegação e procedimentos de segurança. A estratégia adotada Foto: NASA/Wikimedia Commons
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O caminho até a Lua foi marcado por um grave acidente. Em janeiro de 1967, os astronautas Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee morreram em um incêndio durante um teste em solo da espaçonave que seria usada na primeira missão tripulada do programa. A tragédia provocou uma ampla revisão do projeto Apollo e de seus procedimentos de segurança. Depois de missões não tripuladas, a Apollo 7 tornou-se, em outubro de 1968, o primeiro voo tripulado do programa (foto). Em seguida, a Apollo 8 levou Foto: Nasa/Domínio Público/Wikimedia Commons
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A sequência de testes culminou na Apollo 11, lançada em 16 de julho de 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins viajaram até a Lua, e Armstrong e Aldrin desceram à superfície enquanto Collins permanecia em órbita lunar. Em 20 de julho, Armstrong tornou-se o primeiro ser humano a caminhar na Lua, seguido por Aldrin. A missão cumpriu o objetivo estabelecido por Kennedy e representou um dos acontecimentos mais marcantes da história da exploração espacial. Foto: Divulgação/NASA
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Depois da Apollo 11, a NASA realizou outras cinco missões que pousaram na Lua: Apollo 12, 14, 15, 16 e 17. As expedições ampliaram progressivamente o alcance científico do programa, com novos equipamentos, experimentos e, a partir da Apollo 15, o uso do veículo lunar, que permitiu aos astronautas percorrer distâncias maiores pela superfície. As seis missões que efetivamente pousaram na Lua trouxeram à Terra quase 400 quilos de amostras lunares e produziram dados sobre a composição e a história d Foto: Nasa/Domínio Público/Wikimedia Commons
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A Apollo 13, lançada em abril de 1970, foi a grande exceção entre as missões lunares tripuladas do programa. Uma falha envolvendo o sistema de oxigênio obrigou a tripulação — James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise — a abandonar o plano de pouso e retornar à Terra após contornar a Lua. O episódio exigiu uma operação de emergência envolvendo os astronautas e as equipes de controle em solo. Apesar da perda do objetivo original, os três tripulantes sobreviveram e retornaram em segurança. Foto: Nasa/Domínio Público/Wikimedia Commons
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A Apollo 17, lançada em dezembro de 1972, encerrou a série de missões lunares tripuladas do programa. Eugene Cernan, Harrison Schmitt e Ronald Evans participaram da expedição, que incluiu três caminhadas na superfície e a coleta de uma grande quantidade de material geológico. Schmitt foi o primeiro cientista profissional a caminhar na Lua. Desde então, nenhum ser humano voltou a pisar no satélite, embora o legado científico e tecnológico do programa Apollo continue influenciando os projetos de e Foto: Nasa/Domínio Público/Wikimedia Commons
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