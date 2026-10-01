LISTERINE® lança Oral Care Counts - Neste World Smile Day, os casos de doenças bucais chegam a 3,73 bilhões

Quase metade da população mundial é afetada por doenças orais, e o número de casos está aumentando. Neste World Smile Day (Dia Mundial do Sorriso), a LISTERINE® está lançando a Oral Care Counts (A Saúde Bucal é Importante), uma iniciativa plurianual de educação e defesa que demonstra por que a saúde bucal é essencial para a saúde geral e como hábitos diários práticos, incluindo uma rotina de cuidados bucais em três etapas: escovação, uso de fio dental e enxaguante bucal, podem contribuir para uma melhor saúde bucal. A campanha plurianual de educação e defesa foi criada para ajudar mais pessoas a compreender o papel fundamental que a saúde bucal desempenha na saúde e no bem-estar geral, e como hábitos diários realistas podem tornar a prevenção mais viável.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261001349315/pt/

A Oral Care Counts visa reunir profissionais de saúde, defensores, legisladores, organizações comunitárias e consumidores para aumentar a compreensão da saúde bucal como uma parte essencial da saúde e do bem-estar geral. A iniciativa incentiva as pessoas a olhar além do sorriso, considerar a saúde de toda a boca e compreender o papel que a escovação, o uso de fio dental e, quando apropriado, um enxaguante bucal com óleo essencial podem desempenhar em uma rotina diária mais completa.

Como a marca de enxaguante bucal nº 1 recomendada por dentistas* nos EUA, a LISTERINE® traz mais de um século de pesquisa e inovação em saúde bucal para uma crença simples, porém importante: bocas saudáveis ??são essenciais para uma vida saudável.

Um desafio mundial crescente, e uma janela de oportunidade cada vez menor para agir

A análise sistemática, publicada na The Lancet Public Health, constatou que os casos das principais doenças bucais aumentaram 3,07% em quatro anos. Estas doenças incluem cárie dentária não tratada, periodontite grave e perda total dos dentes.¹

O Plano de Ação Global de Saúde Bucal da OMS define uma redução relativa de 10% na prevalência combinada das principais doenças e condições bucais até 2030, em comparação com 2019.² O crescimento e o envelhecimento da população mundial são fatores-chave para o aumento do número de casos, enquanto outras pressões são mais localizadas. Em muitas comunidades, a exposição inadequada ao flúor, o consumo de alimentos ricos em açúcar e o acesso limitado a serviços de saúde bucal continuam sustentando a carga mais ampla da doença.³ Estas pressões ressaltam a necessidade de ação em diversos níveis, desde o acesso a cuidados profissionais e medidas de saúde pública até o autocuidado diário eficaz, como escovação, uso de fio dental e enxaguante bucal com óleos essenciais clinicamente comprovados.

A prevenção precisa funcionar no mundo real

JoAnn Gurenlian, RDH, MS, PhD, AAFAAOM, FADHA, disse:

“A saúde bucal não existe isoladamente: é uma parte essencial da saúde e do bem-estar geral. Estes números alarmantes ressaltam um desafio de saúde cujas consequências vão muito além da boca."

"Escovar os dentes duas vezes ao dia com creme dental com flúor e usar fio dental são os princípios básicos. Para quem precisa de um suporte adicional, adicionar um enxaguante bucal com óleos essenciais pode ser um terceiro passo simples de 30 segundos, completando a rotina com benefícios clinicamente comprovados que vão além da escovação e do uso de fio dental isoladamente.?–?

Fazendo com que a higiene bucal valha a pena todos os dias

A Oral Care Counts combina educação, defesa e cooperação para tornar a saúde bucal mais fácil de entender, elevá-la à condição de parte essencial da saúde e do bem-estar geral, e tornar a prevenção diária mais acessível. Também irá ajudar as pessoas a compreender o papel que o enxaguante bucal pode desempenhar em uma rotina completa de cuidados bucais.

A Oral Care Counts irá:

Aumentar a conscientização sobre a saúde bucal como parte essencial da saúde e do bem-estar geral, e sobre o papel que o enxaguante bucal pode desempenhar em uma rotina completa de cuidados bucais, através de webinars, sessões de treinamento e guias práticos desenvolvidos para a Associação Americana de Higienistas Dentais.

Apoiar profissionais de saúde, incluindo farmacêuticos, com educação baseada em evidências e recursos práticos mediante parcerias como nosso programa de aprimoramento de habilidades farmacêuticas com a rede de supermercados e farmácias Meijer e a Associação Nacional de Farmacêuticos Comunitários, enquanto trabalhamos para alcançar mais pacientes / consumidores em comunidades rurais e educá-los sobre a importância da saúde bucal preventiva.

Ajudar as pessoas a reforçar os hábitos diários de higiene bucal e melhorar o acesso a informações e cuidados preventivos através de parcerias com organizações como a Associação Nacional de Saúde Rural e a Young Minds Inspired.

A campanha reflete a crença de que a saúde bucal é importante por muito mais do que apenas hálito fresco ou aparência. A saúde bucal é essencial para a saúde e o bem-estar geral: uma boca saudável contribui para o conforto diário, a autoconfiança e a qualidade de vida, e cuidar da boca é uma parte importante do cuidado com a pessoa como um todo.

A escovação e o uso de fio dental continuam sendo essenciais: quando apropriado, adicionar um enxaguante bucal com óleos essenciais LISTERINE® como terceiro passo em uma rotina completa, pode proporcionar benefícios adicionais clinicamente comprovados, além da escovação e do uso de fio dental isoladamente.???

A Oral Care Counts será implementada nos EUA e em outros mercados-chave mundiais, com foco especial em prevenção, acessibilidade e preço acessível.

Dando continuidade a um legado de liderança em saúde bucal

Durante mais de 100 anos, a LISTERINE® tem investido em pesquisa e inovação para promover a saúde bucal completa. Reforçando ainda mais seu compromisso em atender às preferências em constante evolução dos consumidores, a marca lançou uma gama de intensidades no início deste ano e, mais recentemente, o novo enxaguante bucal LISTERINE® Whitening. Desenvolvido para se integrar perfeitamente à rotina diária de higiene bucal em três etapas: escovação, uso de fio dental e enxaguante bucal, este enxaguante bucal sem álcool e sem peróxido proporciona uma limpeza superior, hálito fresco e clareamento eficaz em uma fórmula suave que fortalece os dentes sem ingredientes que causam sensibilidade.

Com a confiança de mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, a marca continua defendendo soluções comprovadas cientificamente que ajudam os consumidores a manter rotinas de higiene bucal mais saudáveis ??todos os dias.

"Através da Oral Care Counts, reunimos educação prática, apoio profissional e hábitos diários viáveis ??para ajudar mais pessoas a assumir o controle de sua saúde bucal", disse Holly Turner, Vice-Presidente Global da LISTERINE® & BAND-AID®. "Isto inclui ajudar as pessoas a entender como a escovação, o uso do fio dental e, quando apropriado, um enxaguante bucal com óleos essenciais clinicamente comprovado podem atuar juntos como uma rotina completa de três etapas. O World Smile Day é o momento certo para iniciar esta conversa mais ampla e mostrar por que cuidar da saúde bucal é uma parte importante do cuidado com a saúde geral."

Para saber mais sobre a importância da higiene bucal, acesse Listerine.com/OralCareCounts

Sobre a Oral Care Counts

A Oral Care Counts é uma Iniciativa plurianual de educação e defesa da LISTERINE®, desenvolvida para elevar a saúde bucal como parte essencial da saúde geral e ajudar mais pessoas a assumir o controle dela mediante hábitos diários práticos e eficazes, incluindo o papel de um enxaguante bucal com óleos essenciais clinicamente comprovados dentro de uma rotina completa de três etapas, quando apropriado.

A iniciativa envolve profissionais de saúde, defensores, formuladores de políticas, organizações comunitárias e consumidores para apoiar a educação baseada em evidências, fortalecer o autocuidado diário, aumentar a compreensão do papel que o enxaguante bucal pode desempenhar em uma rotina completa e melhorar o acesso a informações sobre saúde bucal e cuidados preventivos.

Para mais informação, acesse Listerine.com/OralCareCounts

Sobre a LISTERINE®

Há mais de um século, a LISTERINE® investiu em pesquisa e inovação para promover a saúde bucal. Estudos envolvendo a LISTERINE® apareceram em centenas de publicações revisadas por pares, reforçando seu compromisso de longa data com a higiene bucal baseada em evidências científicas. A LISTERINE® é a marca de enxaguante bucal nº 1 recomendada por dentistas* nos EUA, seno uma marca da Kenvue Brands LLC, uma subsidiária da Kenvue Inc.

* Pesquisa IQVIA ProVoice, fevereiro de 2026 (EUA).

Sobre o World Smile Day

O World Smile Day® é celebrado anualmente na primeira sexta-feira de outubro. Foi criado em 1999 por Harvey Ball, o artista comercial que desenhou o carinha sorridente original em 1963, como um dia dedicado a sorrisos, gentileza e boa vontade. Seu lema é: "Faça um ato de bondade. Ajude uma pessoa a sorrir." Após a morte de Harvey Ball em 2001, a Fundação Harvey Ball World Smile foi criada para dar continuidade a seu legado, sendo patrocinadora oficial do World Smile Day®. Em 2026, o World Smile Day® cai na sexta-feira, 2 de outubro.

Referências

Colaboradores do GBD 2023 sobre Distúrbios Orais. Progresso mundial e regional na redução da carga de doenças orais entre 2019 e 2023: uma análise sistemática para o Estudo da Carga Global de Doenças de 2023. The Lancet Public Health. 2026;11(9e630–e641. doi:10.1016/S2468-2667(26)00143-X. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42612648/ Organização Mundial da Saúde. Estratégia global e plano de ação sobre saúde bucal 2023–2030. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240090538 Organização Mundial da Saúde. Saúde bucal. Folha informativa. Atualizada em 17 de março de 2025. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health Chapple ILC, Van der Weijden F, Doerfer C, Herrera D, Shapira L, Polak D, et al. Prevenção primária da periodontite: tratamento da gengivite.Journal of Clinical Periodontology. 2015;42(Suplemento 16):S71–S76. doi:10.1111/jcpe.12366. Araujo MWB, Charles CA, Weinstein RB, McGuire JA, Parikh-Das AM, Du Q, et al. Meta-análise do efeito de um enxaguante bucal contendo óleo essencial na gengivite e placa bacteriana. Journal of the American Dental Association. 2015;146(8):610–622. doi:10.1016/j.adaj.2015.02.011. Sharma N, Charles CH, Lynch MC, Qaqish J, McGuire JA, Galustians JG, et al. Benefício adjuvante de um enxaguante bucal contendo óleo essencial na redução da placa bacteriana e da gengivite em pacientes que escovam os dentes e usam fio dental regularmente: um estudo de seis meses. Journal of the American Dental Association. 2004;135(4):496–504. doi:10.14219/jada.archive.2004.0217.

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