‘Acredito na virada de Lula’, diz o governador mais jovem do Brasil

Aos 37 anos, Lucas Ribeiro (PP) foi reeleito governador da Paraíba no primeiro turno, com 64% dos votos, em uma vitória que reuniu apoiadores de Lula e eleitores mais ao centro.

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Ribeiro defende a reeleição do presidente e acredita na possibilidade de virada no segundo turno sobre Flávio Bolsonaro. Nesta reta final da campanha, ele mobilizou partidos da base e mais de 100 prefeitos para reforçar a candidatura petista no estado.

Em entrevista à coluna, o governador analisa a ascensão de políticos jovens nas eleições e afirma que a renovação precisa ir além da idade, com preparo, responsabilidade e capacidade de gestão.

O que explica sua capacidade, vitoriosa nas urnas, de aglutinar lulistas e moderados?

Acredito que isso tem muito a ver com a forma como fazemos política, com diálogo e capacidade de construir convergências. Nossa reeleição, com mais de 64% dos votos no primeiro turno, mostra o reconhecimento de um trabalho iniciado com João Azevêdo [senador eleito e ex-governador, de quem Ribeiro era vice] e a confiança de que podemos avançar ainda mais. Conseguimos reunir diferentes forças porque temos um projeto para o estado que vai além das diferenças partidárias. Governar exige unir esforços e transformar compromissos em resultados.

Qual será a participação do senhor nesta reta final do segundo turno presidencial? O senhor realmente acredita na virada?Com certeza, acredito na virada. Acredito no projeto que o presidente Lula representa para o Brasil e na possibilidade de ampliar essa votação com diálogo e mobilização. Na semana passada, estive com ele em Natal, reuni 14 partidos da nossa base em João Pessoa e, nesta semana, mobilizamos mais de 100 prefeitos na Paraíba para fortalecer a campanha. Estamos trabalhando para estimular a participação dos eleitores, inclusive daqueles que não votaram no primeiro turno. Defendo a reeleição de Lula também pela importância dessa parceria para a Paraíba. Temos dois hospitais em construção, por exemplo, com participação do governo federal: o Hospital de Trauma do Sertão, em Patos, e o Hospital da Mulher do Sertão, em Sousa. Também temos investimentos em infraestrutura hídrica e educação. É por acreditar nesse projeto e nos resultados dessa parceria que estamos mobilizados para conquistar essa eleição e fazer a Paraíba avançar ainda mais.

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Muitos jovens, como o senhor, de diferentes campos políticos, tiveram êxito nestas eleições. O que isso pode representar para o cenário político nos próximos quatro anos?

Acredito que essa renovação é importante, mas precisa vir acompanhada de responsabilidade, preparo e capacidade de gestão. Sou o governador mais jovem, mas construí uma trajetória pública como vereador em Campina Grande, secretário municipal e vice-prefeito, antes de assumir a vice-governadoria e, agora, o governo da Paraíba. Essa experiência me mostrou que é possível aliar renovação e capacidade de gestão. A renovação, mais do que uma questão de idade, precisa ser uma renovação de ideias, com novas formas de pensar, dialogar e encontrar soluções para os desafios da sociedade.