Barcelona investe em drenagem sustentável urbana para reduzir alagamentos e amenizar temperaturas

Um exemplo são as superquadras, modelo de reorganização viária que restringe a circulação de veículos em determinados conjuntos de ruas e permite instalar áreas de convivência em meio à vegetação. Apesar dos avanços, a retirada do pavimento não é viável em todos os locais, já que as condições do solo e a infraestrutura subterrânea impõem limitações. Foto: Kristina Spisakova/Pixabay