Pensar Cursos amplia oferta e adota certificado com Selo MEC

A Pensar Cursos, plataforma de educação a distância fundada em 2013, passou a oferecer certificado com Selo MEC em todo o seu catálogo, que reúne cerca de 2,2 mil cursos livres. Simultaneamente, a empresa ampliou o portfólio com 67 cursos técnicos, 188 especializações e MBAs de pós?graduação e lançou trilhas que agrupam três cursos em um único pacote.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Certificado com Selo MEC em todos os cursos

Ao concluir qualquer curso, o aluno pode escolher entre o certificado padrão da Pensar Cursos e o certificado com Selo MEC. Este último é emitido como curso de extensão universitária, em parceria com instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação, mantendo o mesmo conteúdo das aulas. Segundo a empresa, é o único documento no país que reúne o Selo MEC e um selo internacional.

O verso do certificado traz dois QR Codes e dois códigos de autenticidade – um da plataforma e outro da faculdade – que permitem a verificação imediata. O credenciamento da instituição parceira pode ainda ser consultado no sistema e?MEC.

Alunos antigos podem atualizar o certificado

Quem já recebeu o certificado de curso livre pode solicitar a atualização para o modelo com Selo MEC sem precisar refazer o curso. A matrícula permanece gratuita; a cobrança ocorre apenas na emissão do certificado, que é liberado em minutos após a confirmação do pagamento por Pix ou cartão, ou em até um dia útil quando o pagamento é feito por boleto.

Comprovante de matrícula com QR Code

Outra novidade é o comprovante de matrícula com validação por QR Code, que indica o curso em andamento e pode ser conferido por terceiros na página de validação de comprovante de matrícula na plataforma.

O documento tem sido usado por estudantes que solicitam a licença educacional da Autodesk, a qual oferece acesso gratuito a softwares como AutoCAD e Revit, bem como por servidores públicos que requerem a licença para capacitação prevista na Lei 8.112/1990.

Trilhas de três cursos

A plataforma passou a disponibilizar trilhas de cursos — organizadas por áreas profissionais como administração, análise de dados, construção civil e saúde — que reúnem três disciplinas em um único pacote com conteúdo exclusivo.

Cursos técnicos e pós?graduação

Os 67 cursos técnicos EAD estão distribuídos em sete áreas, entre elas saúde, gestão, tecnologia e construção. O diploma de técnico de nível médio tem registro no Sistec, do Ministério da Educação. Existem duas modalidades: certificação por competência, prevista no artigo 41 da LDB, e formato convencional com duração de 8 a 14 meses. A plataforma também oferece 44 cursos pós?técnicos.

Na pós?graduação EAD, são 188 especializações e MBAs em 12 áreas do conhecimento, com carga horária entre 400 e 800 horas, ofertados por uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC.

Carteirinha estudantil

Em parceria com a UCESUB, a Pensar Cursos permite que alunos solicitem a carteirinha estudantil, que garante direito à meia?entrada em cinemas, teatros, shows e eventos esportivos, conforme a Lei 12.933/2013.

Sobre a Pensar Cursos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Pensar Cursos atua no mercado de educação a distância desde 2013, oferecendo cursos livres, certificados com Selo MEC, trilhas de cursos, cursos técnicos e de pós?graduação. A empresa afirma que mais de 4 milhões de alunos já se cadastraram na plataforma.