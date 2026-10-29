NIQ e Google fecham parceria para avançar com comércio agêntico

Hoje, a NielsenIQ (NYSE: NIQ) e a Google anunciaram uma colaboração ampla para avançar com o comércio agêntico, visando reunir a inteligência global sobre varejo e produtos da NIQ e o ecossistema de comércio com IA da Google para melhorar a descoberta de produtos e a disponibilidade local. A NIQ e a Google buscam complementar o extenso Shopping Graph da Google de mais de 60 bilhões de listagens de produtos com o Commerce Intelligence da NIQ. A NIQ também está nomeando o Google Cloud como provedor primário de IA e serviços na nuvem, e planeja empregar o Gemini para empresas em sua força de trabalho global.

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Com a evolução da IA, que passa de ajudar os clientes a descobrir produtos a recomendá-los e comprá-los, as marcas e os varejistas contam cada vez mais com informações confiáveis sobre produtos, disponibilidade no mundo real e mensuração. A parceria foi criada para ajudar a tornar o comércio agêntico ainda mais confiável e mensurável, combinando o The Full View™ da NIQ, que fornece inteligência sobre o consumidor e o varejo, com a dimensão e os recursos de IA do Google Cloud e do Gemini para empresas.

A parceria abrange três áreas:

Escala e velocidade em nível corporativo: segundo o acordo, a NIQ expandirá seu uso do Google Cloud e do Gemini para empresas em sua força de trabalho global para acelerar as operações internas. Ao integrar essa tecnologia em nível corporativo, a NIQ impulsionará automação de fluxo de trabalho, eficiência operacional e desenvolvimento mais rápido em toda a empresa. Essa infraestrutura atualizada por fim ajudará a NIQ a construir e expandir seus próprios produtos de inteligência sobre varejo com IA e da próxima geração e as experiências para seus clientes.

Inovação comercial: a NIQ e a Google concordaram em fechar uma parceria de comércio agêntico com o objetivo de fortalecer descoberta de produtos e disponibilidade local. A NIQ busca levar os recursos do seu Commerce Intelligence à parceria, combinando o Product Intelligence, inteligência sobre mais de 250 milhões de produtos, com o Store Intelligence, inteligênca da NIQ que monitora lojas do varejo e vendas em 90 países. A colaboração foca na complementação de sistemas de comércio com IA com informações adicionais para identificar produtos relevantes e avaliar a disponibilidade local, ajudando os consumidores a encontrar o que estão buscando e apoiando as experiências de compras com agentes.

Mensuração e retorno de investimento: a NIQ está integrando a estrutura de mix de modelo de marketing (MMM) de código aberto da Google, a Meridian, na plataforma NIQ Cadence, sua plataforma de métricas de marketing nativa de IA. Ao reunir os ricos detalhes de vendas de varejo da NIQ com a metodologia de código aberto da Meridian, as marcas obtêm uma solução sempre ativa para mensuração, testes e otimização de gastos. As marcas podem alimentar dados de compra do mundo real em seus modelos Meridian e realizar experimentos baseados na localização com o Meridian GeoX a fim de melhor determinar como otimizar seus gastos adicionais. Isso permite que os anunciantes entendam melhor a jornada de compra do consumidor, testem quais canais fornecem os melhores resultados e otimizem os gastos com anúncios em tempo real, fechando o ciclo, da descoberta à conversão, com uma visão completa do que foi recomendado, do que foi comprado e do que, de fato, impulsionou o crescimento.

"O comércio agêntico está mudando como os consumidores descobrem e compram produtos, mas, para que funcione em grande escala, temos que trabalhar juntos como setor", afirmou Jim Peck, presidente executivo e CEO da NIQ. "O Commerce Intelligence da NIQ conecta o que os consumidores querem com o que está disponível e o que, em última análise, é comprado. Essa ampla parceria busca tornar o comércio agêntico ainda mais preciso, útil e mensurável, com resultados confiáveis para marcas, varejistas e consumidores".

"Enquanto cada marca está atrás de crescimento impulsionado por IA, os agentes autônomos são tão confiáveis ??quanto os dados que os sustentam", afirmou Ashish Gupta, vice-presidente/gerente geral de compras da Google. "Parte da nossa parceria com a NIQ nos ajuda a examinar como seu rico catálogo e os dados de disponibilidade podem melhor apoiar as novas experiências de comércio com agentes".

A parceria se apoia no recente momentum de ambas as empresas, incluindo os lançamentos do ConnectAI Suite e do Product Intelligence / Connected Content da NIQ.

Detalhes adicionais sobre iniciativas específicas e conquistas serão compartilhados à medida que a parceria progride.

Anúncios relacionados:

https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/niq-expands-google-relationship-with-meridian-integration-into-niq-cadence/

Recursos alimentados por IA da NIQ no C360: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/unveils-six-new-ai-powered-capabilities-at-c360-executing-on-its-vision-for-agentic-commerce-ai-product-capabilities/

Product Intelligence / Connected Content da NIQ: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/niq-launches-product-intelligence-to-power-ai-driven-commerce/

Estruturação do Commerce Lab / Commerce Intelligence da NIQ: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/niq-launches-commerce-lab-to-build-the-data-and-measurement-layer-for-ai-driven-commerce/

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumo e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NIQ ajuda as empresas a transformar dados complexos em ações seguras. Com operações em mais de 90 países abrangendo aproximadamente 82% da população mundial e mais de $7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores, a NIQ oferece o The Full View™, ajudando as marcas e os varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir. Para mais informações, acesse www.niq.com.

Sobre o Google Cloud

O Google Cloud oferece um conjunto de IA poderoso e otimizado — incluindo infraestrutura de IA, modelos líderes como o Gemini, recursos de gerenciamento de dados, soluções de segurança multicloud, ferramentas e plataforma para desenvolvedores, além de agentes e aplicativos — que permite às organizações transformar seus negócios para a Era dos Agentes. Clientes em mais de 200 países e territórios confiam no Google Cloud como seu parceiro tecnológico de confiança.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa sobre a parceria da NIQ e da Google para avançar com o comércio agêntico pode conter declarações prospectivas sobre os recursos planejados, prazos previstos, benefícios esperados e disponibilidade de produtos relacionados à colaboração da NIQ com a Google e o Google Cloud, bem como os comportamentos de consumo, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor previstos. Essas declarações refletem as atuais expectativas e projeções baseadas nos dados disponíveis, nos padrões históricos e em várias premissas. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê", "planeja", "irá", "criado para" e expressões similares têm por objetivo identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmica competitiva. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressados ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas informações em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos a obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto se exigido pela lei aplicável.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261029836380/pt/

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Stephanie Manning | NielsenIQ | stephanie.manning@nielseniq.com