Mulheres 40+ ampliam cuidados com a região dos olhos

A relação das mulheres com o envelhecimento e a própria imagem passa por uma transformação. Entre aquelas com mais de 40 anos, os cuidados pessoais aparecem cada vez mais associados ao bem-estar, à autoestima e à autonomia para decidir como atravessar a maturidade, e não apenas à tentativa de esconder a idade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pesquisa realizada em 2025 com 837 brasileiras entre 40 e 65 anos mostrou que seis em cada dez sentem prazer ao cuidar da pele, dos cabelos e do corpo. Outras duas em cada dez relacionam esses momentos a uma sensação de orgulho. Publicado em 2026 pela Reds Research, o levantamento aponta que essa percepção positiva permanece após os 65 anos.

O movimento também se reflete na economia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o setor de beleza e cuidados pessoais movimentou R$ 175 bilhões no varejo em 2025. A entidade aponta ainda que pessoas acima dos 40 anos tendem a relacionar esses cuidados à realização pessoal e à maneira como desejam se apresentar ao mundo.

Na região dos olhos, entretanto, nem toda mudança se limita à aparência. Excesso de pele nas pálpebras, queda das sobrancelhas, perda de volume e dificuldade para manter os olhos abertos podem causar peso, desconforto e, em alguns casos, redução do campo visual.

Para a oftalmologista Gabriela Câmara, especialista em cirurgia plástica ocular e vias lacrimais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a avaliação médica é necessária para diferenciar as queixas estéticas das alterações funcionais.

“Cuidar da aparência pode fazer parte da autoestima e das escolhas de cada mulher, sem significar uma rejeição ao envelhecimento. A decisão sobre qualquer tratamento precisa ser tomada com informação, segurança e respeito às características individuais”, afirma.

Brasil lidera cirurgias nas pálpebras

A procura por procedimentos na região dos olhos também se destaca nas estatísticas internacionais. O levantamento mais recente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgado em 2025 com dados de 2024, colocou a cirurgia das pálpebras como o procedimento cirúrgico estético mais realizado no mundo.

Foram mais de 2,1 milhões de cirurgias, crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior. O Brasil ocupou a primeira posição, com aproximadamente 231,3 mil procedimentos, o equivalente a 10,9% do total mundial. O país também liderou o número geral de cirurgias estéticas, com cerca de 2,3 milhões de intervenções.

Os números acompanham o envelhecimento da população. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no fim de 2025 mostram que a expectativa de vida das brasileiras chegou a 79,9 anos. Ao completar 60 anos, uma mulher vive, em média, outros 24,2 anos.

Ribeirão Preto acompanha avanço da população madura

Em Ribeirão Preto, o Censo de 2022 contabilizou 121.456 moradores com mais de 60 anos, número superior ao de crianças de até nove anos, que somavam 77.551. Embora os dados municipais detalhados por faixa etária sejam os mais recentes disponíveis, eles revelam uma mudança na composição da população e ampliam a discussão regional sobre saúde e qualidade de vida na maturidade.

Com consultórios em Ribeirão Preto e Matão, Gabriela acompanha mulheres em diferentes fases da vida. Segundo a médica, algumas procuram atendimento por uma insatisfação estética, mas durante a consulta relatam peso nas pálpebras, desconforto ou dificuldade para manter os olhos abertos.

“É comum a paciente procurar ajuda porque percebe o olhar mais cansado, mas a avaliação pode identificar alterações que vão além da aparência. Excesso de pele, queda das sobrancelhas e ptose palpebral são condições distintas e exigem diagnósticos e tratamentos específicos”, explica.

Nem todo olhar cansado tem a mesma causa

A blefaroplastia atua sobre o excesso de pele e as bolsas de gordura das pálpebras. A ptose palpebral, por sua vez, ocorre quando a própria pálpebra superior fica mais baixa e pode exigir uma correção específica. Há ainda casos em que a alteração está principalmente na posição das sobrancelhas ou na perda de volume ao redor dos olhos.

“Antes de indicar um procedimento, avaliamos a posição das pálpebras e das sobrancelhas, a musculatura responsável pela abertura dos olhos, a superfície ocular, a produção de lágrimas e a presença de olho seco. Nem sempre a solução está apenas na retirada de pele”, destaca Gabriela.

Conforme o diagnóstico, o planejamento pode incluir blefaroplastia, correção de ptose, lifting de supercílio, lipoenxertia ou tratamentos minimamente invasivos. A escolha deve considerar as necessidades da paciente, os riscos envolvidos e, principalmente, a preservação da função ocular.

“A maturidade não deve ser tratada como um problema. A mulher pode desejar mudanças na aparência e, ao mesmo tempo, respeitar os sinais da própria história. Cabe ao médico oferecer uma orientação segura, realista e coerente com cada paciente”, conclui.

Sobre a especialista

Dra. Gabriela Câmara é médica oftalmologista, especialista em cirurgia plástica ocular e vias lacrimais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mantém consultórios em Ribeirão Preto e Matão, onde atua no diagnóstico e tratamento de condições que afetam as pálpebras, a região periocular e as vias lacrimais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações estão disponíveis no Instagram @dragabrielacamara ou pelo site www.dragabrielacamara.com.br.