Brasil IT+ leva 20 empresas ao Gartner 2026 em Orlando

O Brasil IT+, projeto setorial executado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a Softex, levará 20 empresas brasileiras de tecnologia ao Gartner IT Symposium/Xpo™, que será realizado de 19 a 22 de outubro, em Orlando, nos Estados Unidos. Em sua 21ª participação consecutiva, a delegação buscará ampliar negócios, estabelecer contatos com potenciais clientes e parceiros e fortalecer a presença das empresas brasileiras no mercado internacional.

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“Nossa presença contínua amplia a visibilidade das nossas organizações e facilita o acesso a decisores e potenciais compradores. Ao longo dos anos, essa participação também tem contribuído para reduzir assimetrias de informação e construir relações de confiança com o mercado norte-americano”, explica Gabriela Silva, líder da célula de Internacionalização da Softex.

Este ano, o Gartner IT Symposium/Xpo™ deverá reunir mais de 7 mil CIOs e líderes seniores. Ao longo de quatro dias, mais de 140 especialistas do Gartner e representantes de 180 provedores de soluções participarão de mais de 350 sessões sobre inteligência artificial, transformação e valor dos negócios, cibersegurança, experiência do cliente, análise de dados, liderança executiva e estratégia.

Com o tema central “Impulsionar a inteligência” (Ignite Intelligence), a edição de 2026 discutirá o avanço da inteligência artificial e seus efeitos sobre as organizações. A programação parte da avaliação de que a IA deixou de ser apenas um diferencial e passou a integrar a base tecnológica das empresas. O cenário exige que os líderes combinem capacidades humanas e artificiais para gerar valor, aumentar a agilidade e responder às mudanças.

A delegação brasileira é integrada por Apura, Argotechno, ART IT, CI&T, ConquestOne, CWS Platform, Digibee, Exata, Fenix DFA, Insi, Levva, Nexforce, Numen, Orange Testing, Pappsales, Pulsus, R/Pulse, Grupo Stefanini, VTX365 e Zamak.

Empresas brasileiras discutem avanços da IA no Gartner

Como parte da programação do Brasil IT+, executivos da Insi, Stefanini, Digibee e CI&T farão apresentações sobre os fatores que diferenciam as organizações líderes em inteligência artificial, o papel da cultura na geração de valor com a tecnologia, o uso da IA para reduzir gargalos de integração e as mudanças nos modelos de trabalho. O objetivo dessas sessões é ampliar as conexões com CIOs, executivos e potenciais parceiros presentes no evento.

“Estar no Gartner é estratégico tanto pela capacidade do evento de antecipar tendências quanto pelo acesso ao mercado norte-americano. Em nossa sessão, mostraremos por que, com a crescente comoditização dos grandes modelos de linguagem, a arquitetura técnica e de negócios se torna o diferencial para transformar a IA em valor. A presença contínua da Softex, por meio do Brasil IT+, também ajuda a construir posicionamento e confiança para as empresas brasileiras”, destaca Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini.

“A IA agêntica amplia o que é possível fazer, mas seu avanço ainda esbarra em limitações operacionais e nos desafios da gestão da mudança. No Gartner, discutiremos como desenvolver integrações confiáveis por agentes e preparar as equipes para trabalhar com essa tecnologia”, comenta Rodrigo Bernardinelli, CEO da Digibee.

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A participação no Gartner IT Symposium/Xpo™ integra a estratégia do Brasil IT+ para aproximar as empresas brasileiras de tecnologia do mercado norte-americano. Na edição de 2025, a delegação registrou mais de 740 contatos comerciais, resultado que reforça o papel do evento na prospecção de clientes, parceiros e oportunidades de negócios.