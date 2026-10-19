Lenovo conquista reconhecimento de dupla liderança em sustentabilidade de TI nos mais recentes relatórios de Sustentabilidade Digital do ISG Provider Lens®

A Lenovo anunciou hoje que foi nomeada Líder no quadrante de Soluções de TI dos relatórios de Sustentabilidade Digital ISG Provider Lens® de 2026 para Europa e EUA, em reconhecimento ao abrangente enfoque da empresa para a sustentabilidade de TI, que engloba dispositivos, infraestrutura e serviços. O reconhecimento surge em um momento em que as empresas enfrentam o desafio complexo de expandir a IA, equilibrar a demanda de energia e gerenciar custos e impacto ambiental à medida que aumentam as necessidades de infraestrutura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pesquisa do ISG para 2026 estima que o mercado mundial de sustentabilidade digital irá chegar a US$ 34,3 bilhões, um aumento de 12% em relação a 2025. A Europa representa 43% deste mercado e os EUA, 33%.

Em um contexto de crescente demanda ano após ano, a Lenovo está ampliando seu enfoque de sustentabilidade, abrangendo compras circulares, infraestrutura preparada para IA, serviços gerenciados de ciclo de vida e inteligência de carbono. Além disso, a Lenovo auxilia os clientes a considerar a sustentabilidade em todo o ciclo de vida de TI, desde a aquisição e implantação até a operação, recuperação e geração de relatórios.

"À medida que a IA se integra cada vez mais às operações empresariais, as organizações de todos os setores precisam equilibrar as crescentes demandas de computação com a pressão para operar de modo mais sustentável", disse John Stamer, Vice-Presidente e Diretor Geral de Serviços Globais de Produtos e Sustentabilidade da Lenovo. "A Lenovo elaborou um portfólio robusto de soluções de sustentabilidade criadas para ajudar os clientes a lidar com a redução de custos, a eficiência de recursos e as emissões. Esta abordagem abrangente oferece imenso valor, integrando a sustentabilidade aos resultados de negócios."

As conclusões do ISG destacam as seguintes áreas onde a Lenovo ajuda as empresas a integrar decisões / considerações de sustentabilidade com resultados comerciais:

Economia circular de TI: A combinação de dispositivos recondicionados certificados, recuperação de ativos e informações sobre o ciclo de vida ajuda as organizações a avaliar alternativas aos modelos convencionais de renovação de dispositivos.

A combinação de dispositivos recondicionados certificados, recuperação de ativos e informações sobre o ciclo de vida ajuda as organizações a avaliar alternativas aos modelos convencionais de renovação de dispositivos. Infraestrutura eficiente e preparada para IA: A gestão e a telemetria do Lenovo xClarity fornecem recursos de monitoramento e gerenciamento de infraestrutura para cargas de trabalho de IA, enquanto a refrigeração líquida Neptune® suporta a computação de alta densidade exigida por estas cargas de trabalho.

A gestão e a telemetria do Lenovo xClarity fornecem recursos de monitoramento e gerenciamento de infraestrutura para cargas de trabalho de IA, enquanto a refrigeração líquida Neptune® suporta a computação de alta densidade exigida por estas cargas de trabalho. Escolhas de aquisição baseadas em dados: Ao fornecer dados sobre a pegada de carbono dos produtos abrangidos, a Lenovo oferece às equipes de compras e sustentabilidade informações adicionais para apoiar a tomada de decisões e a elaboração de relatórios. Cada pegada de carbono de produto publicada em compliance.lenovo.com está baseada em uma avaliação do ciclo de vida conforme a norma ISO 14067 e assegurada de modo independente. 1 Ela considera as emissões ao longo de todo o ciclo de vida do dispositivo, incluindo reforma, peças de reposição, transporte, consumo de energia e reciclagem no fim da vida útil.

Ao fornecer dados sobre a pegada de carbono dos produtos abrangidos, a Lenovo oferece às equipes de compras e sustentabilidade informações adicionais para apoiar a tomada de decisões e a elaboração de relatórios. Cada pegada de carbono de produto publicada em compliance.lenovo.com está baseada em uma avaliação do ciclo de vida conforme a norma ISO 14067 e assegurada de modo independente. Ela considera as emissões ao longo de todo o ciclo de vida do dispositivo, incluindo reforma, peças de reposição, transporte, consumo de energia e reciclagem no fim da vida útil. Inteligência de carbono para melhores decisões tecnológicas: O Portal de Impacto de Carbono da Lenovo oferece aos clientes acesso aos atributos de sustentabilidade disponíveis a nível de dispositivo, incluindo dados sobre pegada de carbono, informações sobre embalagens, classificações de energia e relatórios. A Plataforma de Sustentabilidade Lenovo xIQ unifica os dados disponíveis com serviços de consultoria baseados em IA e recursos de modelagem de cenários para auxiliar nas escolhas de compras e ciclos de vida.

Europa: A sustentabilidade passa da divulgação à execução mensurável

O ISG reconheceu a Lenovo como Líder em Soluções de TI na Europa para Sustentabilidade Digital, destacando seus resultados em compras circulares, infraestrutura de computação eficiente e inteligência de carbono para decisões de TI, desenvolveu um modelo integrado de consultoria e entrega baseado em IA que abrange compras, implementação, infraestrutura de centros de dados, recuperação e relatórios. Na Europa, dados de avaliação do ciclo de vida (LCA) com garantia de terceiros para modelos ThinkPad novos e recondicionados específicos e o Portal de Impacto de Carbono da Lenovo auxiliam nas decisões de fornecimento, enquanto o 'Lenovo TruScale® Device as a Service (DaaS) for Sustainability' reúne dispositivos circulares, serviços de recuperação, relatórios e entrega baseada no consumo em um único modelo comercial.

"A Lenovo evoluiu de uma fabricante de dispositivos OEM a uma provedora de tecnologia completa. Sua proposta de sustentabilidade de TI com foco em IA, que integra compras circulares, eficiência de infraestrutura e inteligência de carbono, vem gerando economia de custos e redução de carbono em larga escala", disseram Matt Warburton, Consultor Principal e Líder de Sustentabilidade do ISG, e Bhuvaneshwari Mohan, Analista Líder do ISG.

A Europa volta a ser o maior mercado regional de sustentabilidade digital do mundo, representando 43% do mercado mundial, segundo o ISG. A empresa acredita que a sustentabilidade é avaliada com mais frequência utilizando os mesmos critérios de custo, risco, resiliência e crescimento que outras transformações empresariais.

Leia o relatório

EUA: A sustentabilidade compensa cada vez mais

O ISG também nomeou a Lenovo como Líder em Soluções de TI para Sustentabilidade Digital nos EUA, ao ressaltar seu enfoque para conectar a eficiência da infraestrutura de IA, a redução mensurável de custos, a inteligência de carbono e os serviços de TI circulares em uma solução integrada. Ao reunir infraestrutura de computação preparada para IA, otimizada para energia e refrigeração, opções de aquisição baseadas em dados e economia circular de dispositivos, a Lenovo ajuda as organizações a obter valor tanto para os negócios como para a sustentabilidade.

"A Lenovo oferece aos diretores de informação e diretores de proteção de dados dos EUA um caminho convincente para reduzir custos e emissões de carbono, ao combinar dispositivos circulares com suporte de OEM com dados de eficiência e ciclos de vida de centros de dados prontos para IA, que orientam as decisões de compras", disseram Matt Warburton, Consultor Principal e Líder de Sustentabilidade do ISG, e Bhuvaneshwari Mohan, Analista Líder do ISG.

Os EUA representam 33% do mercado mundial de sustentabilidade digital. O ISG descreve a demanda dos EUA como cada vez mais seletiva e com foco em operações, com compradores buscando iniciativas de sustentabilidade que se conectem diretamente ao custo de energia, capacidade de infraestrutura, produtividade de ativos, continuidade do fornecimento e acesso ao mercado.

Leia o relatório

Lenovo reconhecida por suas soluções abrangentes

Os dois reconhecimentos 'ISG Leader' da Lenovo refletem a abrangência das capacidades de sustentabilidade em todo o seu portfólio. À medida que a sustentabilidade digital se torna um requisito para as principais tecnologias empresariais e decisões de investimento, a Lenovo ajuda os clientes a buscar oportunidades para liberar orçamentos para modernização e inovação, ao otimizar os gastos com TI, estender o valor da tecnologia existente e recuperar valor de ativos obsoletos. Os clientes podem tomar decisões com mais informação ao longo do ciclo de vida de TI para melhorar a eficiência dos recursos, ampliar a usabilidade dos dispositivos, viabilizar a circularidade e identificar oportunidades para reduzir as emissões. Ao conectar a eficiência de custos com as considerações de sustentabilidade, a Lenovo ajuda as organizações a ir além da conformidade, que transformam as decisões de TI do dia a dia em valor comercial.

Para saber mais sobre as soluções de sustentabilidade da Lenovo, clique aqui.

Leia o comunicado à imprensa do ISG sobre o relatório de Sustentabilidade Digital ISG Provider Lens® de 2026 para Europa: Empresas europeias associam sustentabilidade à resiliência empresarial

Leia o comunicado à imprensa do ISG sobre o relatório de Sustentabilidade Digital ISG Provider Lens® de 2026 para os EUA: Empresas dos EUA se adaptam às mudanças nos requisitos de sustentabilidade

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 153º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada pela visão e "Tecnologia mais inteligente para todos", a Lenovo está implementando uma estratégia de IA Híbrida que abrange a IA Pessoal – uma IA pessoal em múltiplos dispositivos – e a IA Corporativa – ajudando clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é viabilizada pelo compromisso do grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio de IA completo full-stack, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, *edge*, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global que abrange mais de 20 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos mundial que inclui mais de 30 unidades de fabricação em 11 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional . A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa central de notícias.

[1] Em 9 de julho de 2026, havia mais de 100 pegadas de carbono de produtos disponíveis emcompliance.lenovo.com, abrangendo todos os dispositivos ThinkPad com LCD atualmente no mercado. Leia mais aqui.

LENOVO, THINKPAD, NEPTUNE e TRUSCALE são marcas registradas da Lenovo. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2026 Lenovo. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261019722112/pt/

Zeno Group pela Lenovo:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lenovossg@zenogroup.com