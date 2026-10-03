Carlos Bolsonaro exclui irmão Jair Renan de sua 'colinha' de votos

Carlos Bolsonaro, candidato ao Senado por Santa Catarina, divulgou sua lista de indicações de voto nas redes sociais sem incluir o nome do irmão, Jair Renan.

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O candidato publicou a "colinha" de votação no X e no Instagram, deixando em branco a opção para deputado federal. Seu irmão mais novo, Jair Renan, concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PL do mesmo estado.

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Ambos disputam cargos diferentes por Santa Catarina. Carlos tenta uma cadeira no Senado, enquanto Jair Renan, vereador em Balneário Camboriú, busca a vaga de deputado federal.

A lista de Carlos Bolsonaro também deixou a opção para deputado estadual sem recomendação. Na imagem, ele indica Carol De Toni (PL) ao Senado, Jorginho Mello (PL) para governador e Flávio Bolsonaro (PL) para presidente.

Jair Renan, por outro lado, incluiu o nome de Carlos em sua própria lista de indicações. O vereador registrou o voto para o irmão ao Senado.

Sua colinha também aponta Flávio para presidente, Jorginho Mello para governador e Carol De Toni para a segunda vaga de senador.

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Jair Renan disputa a eleição na urna eletrônica usando o nome de urna Jair Bolsonaro. Para deputado estadual, ele recomendou apenas o número de legenda 22.