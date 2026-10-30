Gerdau é homenageada na ALMG pelos 40 anos da usina de Ouro Branco

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) homenageou, na noite dessa quinta-feira (29/10), a Gerdau pelos 40 anos de instalação da usina de Ouro Branco, na Região Central do estado.

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A solenidade foi realizada em reunião especial de Plenário, a partir de requerimento do deputado estadual Doorgal Andrada (PP), com o apoio de outros 26 parlamentares.

Instalada em uma área de 10 milhões de metros quadrados, a unidade tem capacidade para produzir 4,5 milhões de toneladas de aço líquido por ano. Considerada a maior planta da Gerdau no mundo, a usina abastece setores estratégicos da economia, como construção civil, indústria automotiva, agronegócio, energia e construção naval.

Ao longo de quatro décadas, a unidade acumulou uma produção superior a 110 milhões de toneladas de aço bruto. A trajetória e a contribuição da empresa para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais foram destacadas durante a cerimônia, que contou com a presença de autoridades, representantes da companhia e trabalhadores.

Investimento de R$ 4 bilhões em Ouro Preto

Durante a solenidade, o CEO da Gerdau, Gustavo Verneque, destacou a trajetória da companhia em Minas Gerais e anunciou a proximidade da entrada em operação de um empreendimento de mineração com investimento de R$ 4 bilhões no distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto, também na Região Central.

Segundo o executivo, o projeto fornecerá minério de ferro de alta qualidade para a usina de Ouro Branco pelos próximos 40 anos. O empreendimento integra a estratégia de fortalecimento da cadeia produtiva da empresa no estado.

Verneque lembrou que a expansão da Gerdau em Minas Gerais começou em 1986, com o crescimento das atividades comerciais. Em 1988, a companhia adquiriu a antiga Cimetal, em Barão de Cocais, e, em 1994, incorporou a siderúrgica Pains, em Divinópolis. A aquisição da antiga Açominas, atual unidade de Ouro Branco, ocorreu em 1997.

O CEO também ressaltou a história centenária da companhia, cujas raízes no Brasil remontam a 1869. As atividades industriais começaram em 1901, em Porto Alegre (RS), com a aquisição de uma fábrica de pregos.

"Hoje a gente celebra essa noite, mas amanhã, na hora que o sol nascer, vamos seguir trabalhando duro, incansavelmente", afirmou Verneque. Ele também agradeceu à Assembleia Legislativa e às autoridades mineiras pelo reconhecimento e apoio à empresa.

Homenagem na Assembleia

A solenidade foi conduzida pelo segundo-secretário da ALMG, deputado Vitório Júnior, que representou a presidente em exercício da Casa, deputada Leninha. O prefeito de Ouro Branco, Sávio Fontes, também participou da reunião e destacou a importância da parceria entre a siderúrgica e o município.

Segundo o prefeito, a presença da empresa contribuiu para transformar a economia local, com geração de empregos e oportunidades para a população. Ele também agradeceu pelo apoio da Gerdau a iniciativas municipais.

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A homenagem foi oficializada com a entrega de uma placa ao CEO da companhia. O texto destaca a contribuição da usina para a indústria siderúrgica, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais.