SIC 2026 celebra os 300 anos do café no Brasil de olho no futuro do setor

O credenciamento para a Semana Internacional do Café 2026 (SIC 2026), que será realizada de 11 a 13 de novembro em Belo Horizonte, já está disponível no site oficial do evento que reúne produtores, compradores, pesquisadores, empresas e instituições.

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Na programação desta 14ª edição — com o tema “Às vésperas dos 300 anos do café no Brasil: construindo a próxima agenda global” — serão abordadas questões como produção e sustentabilidade, inovação, genética, biotecnologia, digitalização, novas oportunidades de geração de renda para o produtor e as transformações que já impactam o mercado mundial.



“Às vésperas dos 300 anos do café no Brasil, a SIC 2026 abre as celebrações dessa trajetória e, ao mesmo tempo, começa a olhar para o que vem pela frente. O Brasil construiu uma posição de referência mundial no café, e a SIC 2026 tem justamente esse papel de reunir toda a cadeia, colocar os principais temas na mesa e ajudar a construir os próximos passos. O tema deste ano nasce daí. Olhar para a nossa história, entender os desafios do presente e discutir qual será a próxima agenda global do café”, explicou Caio Alonso Fontes, sócio da Espresso&CO, um dos realizadores do evento.



Ele espera um público total de 28 mil pessoas e uma movimentação de R$ 200 milhões em negócios e mais de 200 expositores.

Douglas Cabido, diretor técnico do Sebrae Minas (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), lembrou que a instituição já tem uma tradição superior a 30 anos em trazer compradores internacionais de café ao estado, ação que extrapola o período da SIC. Ele destacou a agenda técnica do evento, sobretudo a parte que envolve inovação, essencial para quem quer produzir na próxima década.



Ana Carolina Gomes, analista de Agronegócios da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), acrescentou a importância de direcionar também o comprador nacional, já que o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café.



Fechando a lista de realizadores da SIC 2026, Thales Almeida Pereira Fernandes, secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representou o Governo de Minas. Ele reforçou que o café é o principal produto da pauta de exportação do estado e destacou programas que levam tecnologia para o produtor e agregam valor ao produto, além da sustentabilidade do café mineiro. Segundo Thales, 96,5% dos produtores de café do estado não desmatam desde 2018 e possuem uma Reserva Legal superior ao que a lei determina.





Programação

Entre os destaques da programação, a palestra magna da SIC 2026 será conduzida por Vanusia Nogueira, diretora-executiva da Organização Internacional do Café (OIC), que vai falar sobre as transformações da cafeicultura mundial, o papel do Brasil e a cooperação entre países produtores, indústria, mercado e organismos internacionais.



Entre os debates já programados estão competitividade global, mudanças climáticas, ciência, genética, biotecnologia, digitalização e inteligência artificial. A programação também vai discutir novas possibilidades de geração de renda para o produtor, com temas como bioeconomia, energia, aproveitamento de resíduos e subprodutos, carbono, biodiversidade, turismo e processamento.



Já as Rodadas de Negócios aproximam a cadeia produtiva de compradores nacionais e internacionais, enquanto as Salas de Cupping e o Coffee of the Year conectam qualidade, origem e oportunidades comerciais.



Uma das novidades de 2026 será o Summit Mulheres, que integra as discussões do Ano Internacional da Mulher Agricultora e abordará liderança feminina, sucessão, gestão e empreendedorismo.



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Credenciamento



Nos dias 11 e 12 de novembro, o evento será voltado aos profissionais do setor. Já no dia 13 também receberá consumidores finais. Produtores com CNPJ ou código rural e cooperados Sicoob têm entrada gratuita. O credenciamento e as demais informações sobre acesso ao evento estão disponíveis no site oficial da SIC 2026.



