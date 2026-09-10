Assine
overlay
Início Agropecuário
SISTEMA AGROVOLTAICO

Estudo quer viabilizar produção de energia solar e alimento no mesmo espaço

Projeto desenvolvido pela Epamig propõe um modelo de produção de energia fotovoltaica sem abrir mão da produção agropecuária

Publicidade
Carregando...
PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
Repórter
10/09/2026 14:22 - atualizado em 10/09/2026 14:23

compartilhe

×
Placas solares foram instaladas a uma altura de 2,8 metros do solo, permitindo o cultivo de alimentos
Placas solares foram instaladas a uma altura de 2,8 metros do solo, permitindo o cultivo de alimentos crédito: Epamig/Divulgação

Produzir alimentos e energia elétrica no mesmo espaço. Essa é a ideia de um projeto que vem sendo desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) para ampliar a segurança alimentar em um contexto em que produtores rurais estão arrendando suas terras para a instalação de usinas fotovoltaicas, frente ao aumento da demanda por energia solar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A engenheiria agrícola Polyanna Oliveira, chefe do departamento de pesquisas da Epamig e coordenadora do projeto, explica que no Sistema Agrofotovoltaico as placas de energia solar são instaladas bem acima do solo, para permitir também o cultivo de alimentos ou mesmo a criação de animais para a pecuária.

O projeto abrange duas regiões de Minas Gerais. No Norte do estado, está instalado na localidade de Mocambinho, no município de Jaíba, região semiárida. Ali foram instaladas placas solares a uma altura de 2,8 metros do solo. As quatro culturas iniciais que estão sendo pesquisadas são alface, melão, feijão e morango. A escolha foi feita pelos critérios de interesse da região e por seu alto valor agregado. 

Para todas as culturas plantadas sob as placas, também existe uma "área testemunha" plantada a pleno sol, como se faz normalmente, assim como placas fotovoltaicas instaladas junto ao solo. A ideia é fazer a comparação do Sistema Agrofotovoltaico com a produção e geração de energia solar convencionais. Em Mocambinho, onde a insolação é muito forte, a pesquisadora estuda a implantação de culturas mais sensíveis ao sol devido ao sombreamento.

Polyanna explica que cada cultura tem uma tolerância à sombra. Algumas produzem com o mínimo de sol, enquanto em outras a produtividade de fato vai cair: "Queremos ver se a redução da produtividade é compensada com a geração de energia. O produtor pode ganhar mais na geração de energia e menos um pouco na produtividade, mas, no final, o balanço vai ser positivo." 

Em Mocambinho são usadas tanto as placas fixas quanto as que acompanham o movimento do sol (chamadas "tracker"). Também são dois os tipos de placas utilizadas, as monofaciais, que só geram energia na parte superior, em contato direto com a radiação, e as placas bifaciais, que também geram energia de forma indireta, por meio das luzes refletidas. Assim, será possível mensurar até as culturas que refletem a luz com maior eficiência para gerar energia.

Além de estudar a influência das placas solares na produção agropecuária, a ideia também é analisar a influência das culturas na produção de energia. É que o microclima criado embaixo das placas acaba resfriando os painéis, o que tem efeito positivo para a produção de energia elétrica. Todas as usinas vão ganhar um sistema de coleta de água de chuva, que será usada tanto para a limpeza das placas quanto para a irrigação.

Produção de energia também na bovinocultura

O projeto também foi implementado no Campo Experimental de Santa Rita, da Epamig, em Prudente de Morais, na Região Central de Minas Gerais. Lá o Sistema Agrofotovoltaico está sendo estudado junto à bovinocultura. As placas foram instaladas a 2,2 metros do solo, já que o manejo dos animais não utiliza maquinário muito alto. Os painéis entram no lugar dos sombrites para a formação de bezerreiros, fazendo um sombreamento de cerca de 30% para os animais utilizados na pecuária leiteira.

Outra aplicação são as placas solares fixadas na vertical, a 90 graus em relação ao solo, para avaliar o desenvolvimento de forrageiras que vão alimentar o gado. Esses painéis são colocados a uma altura de aproximadamente 1,5 metro para que os animais não consigam danificá-los. "Além de avaliar como o sombreamento vai influenciar na produção, se vai diminuir ou se vai aumentar, no caso do bezerreiro vamos analisar o bem-estar animal", explicou a pesquisadora. Cada unidade da pesquisa conta com uma área de 700 metros quadrados, sendo que 300 metros quadrados são cobertos por painéis solares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Projeto aguarda a chegada de baterias

Mesmo com as usinas instaladas, elas estão desligadas porque a infraestrutura elétrica das duas regiões não comporta o excesso de pessoas gerando energia nos horários de pico. A solução encontrada foi a instalação de um sistema robusto de baterias que vai armazenar a energia gerada para “injetar” na rede da Cemig nos horários de maior consumo. O processo de aquisição dessas baterias está em andamento e deve custar em torno de R$ 3 milhões.

Polyanna explica que o projeto foi pensado para os produtores rurais, pequenos e grandes, mas também pode interessar às companhias de energia elétrica, que visam aumentar a produção fotovoltaica, e às empresas que instalam essas usinas. Mas, a ideia principal é que esses produtores não deixem de produzir alimentos e também tenham mais uma alternativa de renda.

No ponto que se encontra, a pesquisa ainda não tem um valor médio da implantação do Sistema Agrofotovoltaico por hectare, assim como o tempo necessário para ter o retorno do investimento. No entanto, a pesquisadora adianta que se trata de um custo considerável. A expectativa é ter dados mais confiáveis a partir do segundo ciclo de cada cultura, o que deve acontecer em meados de 2028.

O projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), com financiamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Tópicos relacionados:

energia energia-solar estudo leite

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay