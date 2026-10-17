"Desrespeito à democracia"

“Total desrespeito com a democracia brasileira a intromissão da Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp ao priorizar as postagens de apoio ao candidato Flávio Bolsonaro e impedir ou diminuir as postagens do atual presidente Lula nos apoios espontâneos dos eleitores. Pessoalmente, fui impedido de postar conteúdo na Meta por supostamente infringir as regras, fato que nunca aconteceu antes das eleições e não consigo seguir a página oficial da campanha. Temos o sistema eleitoral mais rápido e seguro do planeta com as urnas eletrônicas e desejamos que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) garanta que as campanhas possam ter isonomia nas redes sociais conforme preconizam o direito digital e o direito eleitoral.”

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Daniel Marques

Virginópolis – MG