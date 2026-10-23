Periodontite eleva risco de DPOC e apneia, aponta revisão

A boca é uma das portas de entrada do ar no corpo. Faz sentido, então, que a saúde da gengiva apareça com destaque nas pesquisas sobre doenças do pulmão. Entre as ligações estudadas entre a gengiva e o resto do corpo, esta é uma das que têm a explicação mais direta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma revisão publicada em 2023 no Journal of Clinical Periodontology reuniu 75 artigos sobre a relação entre a periodontite, inflamação crônica da gengiva e dos tecidos que sustentam os dentes, e doenças respiratórias. Os principais resultados:

DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica, que dificulta a passagem do ar nos pulmões): chance cerca de 28% maior entre pessoas com periodontite, com base em 12 estudos.

(doença pulmonar obstrutiva crônica, que dificulta a passagem do ar nos pulmões): chance cerca de 28% maior entre pessoas com periodontite, com base em 12 estudos. Apneia obstrutiva do sono (paradas repetidas da respiração durante o sono): chance cerca de 65% maior, com base em seis estudos.

(paradas repetidas da respiração durante o sono): chance cerca de 65% maior, com base em seis estudos. Asma: para essa doença, a associação não se confirmou.

Um caminho curto

A explicação mais direta é a microaspiração. Pequenas quantidades de saliva, com bactérias da boca, podem descer para os pulmões, principalmente durante o sono e em pessoas com dificuldade para engolir. O caminho é curto e conhecido.

É por isso que a higiene bucal recebe atenção especial em hospitais. Em muitos serviços, o cuidado com a boca faz parte das rotinas de prevenção da pneumonia em pacientes de UTI que respiram com ajuda de aparelhos, um exemplo concreto de como a odontologia participa do cuidado com a saúde geral.

Como ler os números

Os dados de DPOC e apneia vêm de estudos de observação, que mostram associação. O cigarro, que pesa nas duas doenças, entra nos cálculos dos pesquisadores. No caso da apneia, a relação pode correr também no sentido inverso: quem tem apneia costuma respirar pela boca e ter boca seca, e isso favorece a doença na gengiva, o que reforça a importância do acompanhamento odontológico desses pacientes. A revisão encontrou quatro estudos que testaram tratamento da gengiva, e o tema segue como uma das fronteiras da pesquisa.

Para quem tem DPOC, apneia diagnosticada ou pneumonias que se repetem, faz sentido incluir a avaliação odontológica periódica no cuidado geral, em diálogo com o pneumologista. O diagnóstico e o tratamento de cada condição cabem aos profissionais responsáveis por cada área.



Dr. Fernando Costa Jr.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cirurgião-dentista — CRO-SP 38692. Pioneiro no uso do laser Fotona na odontologia brasileira.