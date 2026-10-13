Kinaxis Inc. realizará teleconferência sobre resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 em 5 de novembro de 2026
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Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), , líder global em planejamento e orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que agendou uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2026. A teleconferência será realizada na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 8h30, horário do leste dos EUA, por Razat Gaurav, diretor executivo, e Herb Yeh, diretor financeiro e diretor de estratégia, seguido por uma pergunta e período de resposta. A Empresa divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre após o fechamento dos mercados na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.
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DETALHES DA TELECONFERÊNCIA
DATA: quinta-feira, 5 de novembro de 2026
HORÁRIO: 8h30, fuso horário do leste
WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/703967106
Sobre a Kinaxis
A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.
Fonte: Kinaxis Inc.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013308167/pt/
Contato:
Relações com a Mídia
Matt Tatham | Kinaxis
Relações com Investidores
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
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Fonte: BUSINESS WIRE