KAYAK revela alternativas brasileiras a destinos de famosos

Quem nunca sonhou em viajar como uma celebridade? De ilhas paradisíacas e destinos badalados a hotéis de luxo, um lugar pode se tornar ainda mais atraente depois de aparecer no feed de uma celebridade nas redes sociais. E essa influência está chegando aos planos de viagem. Uma pesquisa realizada com 2 mil brasileiros pelo KAYAK mostra que 78% são influenciados por celebridades na escolha do próximo destino, seja porque o visitaram ou o promoveram.

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Para alguns, a inspiração já começa a aparecer na etapa de planejamento: 17% afirmam procurar ativamente alternativas mais acessíveis aos destinos frequentados por famosos. Com isso em mente, o KAYAK identificou dez destinos nacionais encontrar experiências semelhantes às de destinos frequentados por celebridades, sem precisar ir muito longe de casa.

“Celebridades colocam destinos em evidência e despertam o desejo de visitá-los. No entanto, não é preciso ir longe para encontrar uma experiência semelhante. O Brasil oferece essa mesma atmosfera de celebridades e por um custo menor, com diversos destinos que já atraem a presença de famosos também”, afirma Carolina Montenegro, Vice-Presidente?Sênior?de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.?

E, de acordo com Carolina, essa inspiração também pode ser o ponto de partida para o planejamento. “Com a IA do KAYAK, o viajante pode descrever, em linguagem natural, o tipo de experiência que procura e explorar opções de destinos, voos, hospedagens e aluguel de carros de acordo com suas preferências”, completa.

Para os viajantes que desejam transformar a inspiração vinda de famosos em uma viagem mais acessível, o KAYAK destaca cinco opções no Brasil, todas com seus próprios visitantes famosos. A lista completa está disponível no site.

Trancoso (BA): a atmosfera de Saint-Tropez no Brasil

Trancoso se destaca como a alternativa brasileira perfeita a Saint-Tropez, combinando praias paradisíacas, a sofisticação dos beach clubs e vida noturna. A modelo Kate Moss esteve em Trancoso este ano. Para a estadia, o KAYAK selecionou o Fasano Trancoso, hotel 5 estrelas, como opção para quem busca uma viagem de luxo em Trancoso.

São Miguel dos Milagres (AL): a vibe do Havaí

Para quem associa o Havaí a litoral, natureza e águas cristalinas, São Miguel dos Milagres (AL) pode ser a alternativa brasileira com coqueiros, piscinas naturais e águas transparentes. A experiência ganha ainda mais destaque durante a maré baixa, quando as piscinas naturais se formam. O cantor Shawn Mendes já foi visto no destino. Para a estadia, o KAYAK selecionou a Casa Acayu, hotel 5 estrelas, como opção para quem busca uma viagem de luxo em São Miguel dos Milagres.

Búzios (RJ): a sofisticação de Mykonos

Praias de águas claras, ruas charmosas, boutiques e uma cena de bares e clubes de praia fazem de Búzios (RJ) uma alternativa para quem se inspira na atmosfera sofisticada de Mykonos. O destino combina pequenas enseadas e vida noturna com um tom mais sofisticado no litoral brasileiro. A atriz Carolina Dieckmann está entre as celebridades que já passaram por Búzios. Para a estadia, o KAYAK selecionou o Vila Da Santa Hotel Boutique And Spa, hotel 5 estrelas, como opção para quem busca uma viagem de luxo em Búzios.

Jericoacoara (CE): o glamour de Ibiza

Quem procura em Ibiza a combinação de praia e festas pode encontrar em Jericoacoara uma alternativa brasileira. O destino cearense reúne dunas, pôr do sol, bares e lounges à beira-mar e uma vida noturna que se estende pela madrugada, criando uma versão mais brasileira da experiência de praia com badalação.

A atriz Isis Valverde escolheu recentemente o destino para férias este ano. Para a estadia, o KAYAK selecionou a Pousada Jeribá, hotel 5 estrelas, como opção para quem busca uma viagem de luxo em Jericoacoara.

Gramado (RS): o clima de Aspen na serra gaúcha

A atmosfera de montanha de Aspen pode ser reproduzida em Gramado. O destino gaúcho combina clima frio, arquitetura inspirada em chalés alpinos, ruas charmosas, gastronomia e hotéis sofisticados, criando o cenário para uma escapada de serra. A modelo Gisele Bündchen já escolheu a cidade para passar um tempo com a família.

Para a estadia, o KAYAK selecionou Buona Vitta Gramado Resort & Spa by Gramado Parks, hotel 5 estrelas, como opção para quem busca uma viagem de luxo em Gramado. A seleção completa de destinos está disponível no site, e a IA do KAYAK permite transformar essa inspiração em um roteiro personalizado.

Sobre a pesquisa

O KAYAK realizou uma pesquisa online, em parceria com a The Ripple Effect, com 2 mil adultos brasileiros com 18 anos ou mais, que haviam viajado a lazer dentro ou fora do Brasil nos últimos um a dois anos e também pretendiam viajar nos 12 meses seguintes. A coleta foi realizada entre 15 e 18 de maio de 2026.

Sobre o KAYAK

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O KAYAK, parte da Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), é um dos principais buscadores de viagens. Com bilhões de buscas realizadas em suas plataformas, ajuda as pessoas a comparar centenas de opções de uma só vez — de companhias aéreas e hotéis a agências de viagens online — para encontrar o voo, a hospedagem, o aluguel de carro e o pacote de viagem ideais. Com a confiança de milhões de viajantes, o aplicativo do KAYAK torna o planejamento de viagens mais simples no iOS e Android, além de oferecer suporte a viajantes a trabalho por meio de sua solução de viagens corporativas.