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Beleza do Victoria's Secret: aprenda a recriar o visual glow do desfile

Descubra as principais tendências de maquiagem e cabelo da passarela e conheça produtos para recriar o look das Angels

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/10/2026 13:29 - atualizado em 21/10/2026 13:29

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Beleza do Victoria's Secret: aprenda a recriar o visual glow do desfile
Alessandra Ambrosio no Victoria&#39;s Secret Fashion Show 2026, evidenciando as tendências de pele luminosa, maquiagem rosada e fios volumosos. crédito: Divulgação

O Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado em Los Angeles no domingo (18/10), apresentou as principais tendências de beleza para a temporada. Sob a direção de Pat McGrath, o desfile reuniu nomes como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Gabi Moura, Kylie Jenner e Gigi Hadid, com foco em pele luminosa, maquiagem rosada e cabelos encorpados.

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Pele radiante

O visual destacou a pele dourada com acabamento radiante, estendendo a luminosidade do rosto para todo o corpo por meio de autobronzeadores e hidratantes com brilho.

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Para alcançar esse efeito, veja algumas opções de produtos:

  • Australian Gold Kakadu Bronzer (R$ 124,99): autobronzeador em mousse que possibilita um tom construível e uniforme, intensificado em até 24 horas.

  • Loção Desodorante Hidratante Kakadu Care (R$ 74,99): garante até 48 horas de hidratação e efeito iluminador instantâneo com extrato de ameixa de Kakadu.

  • Iluminador Hidratante Desodorante Corporal Jeito Leve da L’Occitane au Brésil (R$ 74,90): oferece partículas de brilho e fragrância oriental frutada.

  • Iluminador Líquido Uau da Vic Beauté (R$ 189,90): fórmula fluida com secagem rápida para acabamento perolado ou intenso.

  • Skindrops Glow da CARE Beauty (R$ 229,00): sérum hidratante que combate o estresse oxidativo e uniformiza a textura da pele.

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Tons rosados e olhar suave

As maçãs do rosto coradas garantiram frescor à maquiagem, combinadas a lábios em tons suaves e olhos esfumados em cores neutras. Opções de produtos que podem dar um efeito parecido:

  • Stick Tudo Pop da Vic Beauté (R$ 169,00): bastão multifuncional que atua como blush, batom, sombra e contorno.

  • Radiant Blush Tint Guava da CARE Beauty (R$ 189,00): textura cremosa em tom coral rosado para maçãs do rosto, lábios e pálpebras.

  • Blush Layers People Colour da Simple Organic (R$ 59,00): produto multifuncional enriquecido com manteiga de cupuaçu e óleo de castanha-do-Brasil.

  • Sombra Stick Realce (R$ 129,00): textura cremosa com acabamento matte e pincel acoplado para esfumar com rapidez.

  • Lápis Sleek Kohl Glider da Dolce&Gabbana Beauty (R$ 280,00): fórmula de longa duração resistente à água e suor.

  • Batom Sensa Cremoso (R$ 139,90): acabamento amanteigado com óleo de jojoba e proteção FPS 30.

  • Lip Oil CARE Nude Pink (R$ 130,00): textura inovadora em gel que nutre os lábios com acabamento brilhante.

Fios volumosos com movimento

O tradicional blowout com ondas soltas e raiz elevada completou o visual da passarela, mantendo leveza e acabamento polido. Confira opções para ajudar a fazer esse visual:

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