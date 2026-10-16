Vic Beauté chega a Belo Horizonte com primeiro espaço na Sephora do BH Shopping

A marca de maquiagem Vic Beauté chegou a Belo Horizonte com seu primeiro espaço físico na capital mineira neste mês de outubro. Os produtos estão disponíveis na Sephora do BH Shopping, no Belvedere, na Região Centro-Sul da cidade. A chegada à capital faz parte da estratégia de expansão da marca, criada pela jornalista e influenciadora de beleza Vic Ceridono, que busca ampliar a presença no varejo e se aproximar do público para além das plataformas digitais.

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Fundada em 2022, a Vic Beauté nasceu da experiência de mais de duas décadas de Ceridono no mercado de beleza. Antes de empreender, ela construiu carreira no jornalismo especializado, com passagens pela revista Vogue e a criação do blog Dia de Beauté, em 2007.

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“Eu tenho aí 21 anos de carreira na beleza, como jornalista e produtora de conteúdo. O Dia de Beauté começou em 2007. Então, eu tenho esse histórico de internet, mas também fui editora de beleza e trabalhei na Vogue por 11 anos. Então, eu sempre fiz as duas mídias, os dois lados do jornalismo”, contou Vic em entrevista ao Estado de Minas.

Ao longo da carreira, também atuou como maquiadora, experiência que ajudou a identificar as dificuldades enfrentadas por diferentes pessoas na hora de se maquiar. A ideia de criar a própria marca, no entanto, surgiu alguns anos antes do lançamento. Em 2017, Vic desenvolveu um batom vermelho em parceria com a MAC. O produto esgotou em uma semana e a repercussão despertou nela a percepção de que poderia transformar em produtos próprios ideias que já compartilhava com o público.

“Foi quando eu tive a epifania mesmo de que, na minha cabeça, tinha coisas que eu poderia trazer para o mundo em forma de produto e que tinha essa demanda, esse desejo”, contou ao Estado de Minas.

A partir daí, ela começou a desenvolver o projeto da Vic Beauté, que levou cerca de quatro anos de trabalho até chegar ao mercado. A proposta foi construída a partir de sua experiência no jornalismo, na produção de conteúdo e no atendimento a clientes como maquiadora.

“Eu sempre gostei muito de pensar na parte da vida real. [...] A ideia do Dia de Beauté sempre foi trazer para o dia a dia das pessoas um pouco mais de beleza”, explicou.

A intenção era desenvolver produtos que facilitassem a rotina, sem abrir mão de fórmulas de alta performance e embalagens elaboradas. O primeiro lançamento foi em 2022, com o Stick Tudo, um produto cremoso e multifuncional que pode ser usado nos lábios, nas bochechas e nos olhos.

Para Vic, a maquiagem também pode funcionar como uma ferramenta de autonomia e autoconfiança. A ideia é permitir que as pessoas aprendam a valorizar características do próprio rosto e encontrem soluções práticas, sem depender necessariamente de um profissional para cada ocasião.

“Eu sempre dei, como conteúdo, a ferramenta de saber se maquiar, saber se virar sozinha, saber olhar seu rosto e falar: ‘O que eu gosto? O que eu quero realçar? O que eu prefiro disfarçar?’. É muito poderoso a gente ter isso nas nossas próprias mãos”, afirmou.

Parte do portfólio da Vic BeautéDivulgação

Expansão física

A Vic Beauté começou como uma marca de venda direta ao consumidor, por meio do próprio site. A primeira experiência física veio com um quiosque no Shopping Iguatemi, em São Paulo, onde a empresa mantém presença há três anos. A expansão para lojas da Sephora representa uma nova etapa da estratégia comercial.

A parceria com a rede era um objetivo antigo da fundadora. “A Sephora é a minha loja, que eu sempre fui apaixonada como consumidora desde pequena. Eu sempre gostei muito da experiência da Sephora”, disse.

O movimento também permite que os consumidores conheçam as fórmulas e experimentem os produtos antes de comprar, uma possibilidade especialmente importante para itens como corretivos, cuja escolha depende da adaptação à pele.

“Poder estar fisicamente, para a pessoa escolher especialmente o corretivo, é um produto que faz muita diferença”, afirmou a criadora. O corretivo foi o primeiro produto de pele lançado pela marca, no início de 2026, e se tornou um dos mais vendidos do portfólio, com boa recepção do público e repercussão nas redes sociais.

A chegada a Belo Horizonte tem um significado especial para a marca. Segundo Vic, Minas Gerais já figura entre os mercados mais relevantes da empresa nas vendas pela internet. Agora, com os consumidores tendo contato direto com os produtos, eles podem experimentar as fórmulas e escolher itens de acordo com suas necessidades.

“Eu sempre tive esse desejo enorme de expandir fisicamente para os outros estados, porque, apesar de Minas sempre ter sido um dos nossos maiores mercados no site, a gente está num ponto físico onde as pessoas podem experimentar, e isso faz toda a diferença”, afirmou.

A fundadora também destacou a relação pessoal com o estado. “Eu fico muito feliz que Minas tenha sido um dos primeiros estados para a gente estar em uma Sephora. Além de ser um estado muito relevante para a gente como mercado, eu sou muito apegada a Minas, sou muito apegada aos mineiros. As experiências que eu já tive em Minas foram sempre incríveis.”

Além de Belo Horizonte, a expansão da marca inclui pontos de venda em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. A empresa pretende ampliar a distribuição no próximo ano, embora ainda não tenha definido quais serão as próximas unidades.

Clube de afiliados e aproximação com o público

A presença física também abre espaço para iniciativas de relacionamento com consumidores e criadores de conteúdo. Entre elas está o Clube Beauté, programa de afiliados da marca que busca ir além da divulgação de produtos em troca de comissões.

A proposta inclui eventos, ativações e oportunidades de contato direto com a equipe da empresa. Com a expansão para novas cidades, a marca pretende ampliar a participação de influenciadores de Minas Gerais.

“Para mim, é muito especial poder conhecer as pessoas ao vivo, trocar, conversar e ouvir o que elas estão achando. Com certeza, tendo oportunidade, é uma coisa que eu adoraria fazer cada vez mais”, afirmou Vic.

Para Vic, esse contato direto é uma oportunidade de apresentar melhor a proposta da empresa. “Eu sei como é importante para as pessoas entenderem a marca e mergulharem na marca para além da superfície. Esses momentos que a gente está junto são muito importantes”, disse.

Produtos para diferentes momentos

O portfólio da Vic Beauté tem como uma das principais características a multifuncionalidade, com produtos pensados para facilitar a rotina de maquiagem. A marca também começou a ampliar a linha de itens específicos para determinadas etapas da produção.

Entre os lançamentos recentes estão produtos para os olhos da família Realce, que inclui máscara para cílios, gel para sobrancelhas, sombra cremosa em bastão e lápis preto. A sombra em bastão chegou em cores como cinza, verde-escuro, bordô e bege, ampliando as possibilidades para quem busca maquiagens mais elaboradas.

A proposta, segundo a fundadora, é atender tanto quem procura praticidade no dia a dia quanto quem gosta de investir em produções mais marcantes para ocasiões especiais.

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“Poder ter os produtos que resolvem a nossa vida, seja para fazer uma maquiagem muito rapidinha para o dia de trabalho, mas também ter uma ou duas coisas que você passa e instantaneamente está pronta para o happy hour, pós-trabalho, é muito do que a gente pensa como portfólio”, afirmou.