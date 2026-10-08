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Como montar um guarda-roupa consciente com peças duradouras e versáteis

Descubra como pequenos cuidados de lavagem, combinações criativas e a escolha de peças atemporais transformam a durabilidade do seu estilo

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/10/2026 14:17 - atualizado em 08/10/2026 14:17

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Como montar um guarda-roupa consciente com peças duradouras e versáteis
Jeans são peças duráveis e versáteis, pilares do consumo consciente na moda crédito: Divulgação

Que tal repensar o consumo e adotar hábitos conscientes na rotina? Na moda, esse comportamento envolve evitar aquisições por impulso, planejar o armário e estender a vida útil das roupas.

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A coordenadora de estilo da Damyller, Thais Rossiter, indica escolhas práticas para transformar essa postura em costumes duradouros sem abrir mão do estilo pessoal.

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Cuidados na lavagem prolongam a vida útil

Pequenas ações na rotina de lavagem evitam o desgaste das peças, principalmente itens em jeans. Antes de usar a máquina, feche zíperes e botões, vire o denim pelo avesso e separe o tecido de outras roupas sempre que possível.

Consultar a etiqueta de cada peça também é fundamental, pois cada composição possui exigências específicas de higienização. Esse hábito conserva a cor, a textura, o caimento e as fibras dos tecidos por mais tempo.

Combinações diferentes com a mesma peça

Criar novas composições com um mesmo item amplia a permanência dele no armário. Ajustes no styling ou mudanças nas combinações transformam a proposta do look.

Olhar as peças com criatividade mostra que uma única roupa rende visuais diversos, atendendo a várias ocasiões sem a necessidade de compras extras.

Resistência e durabilidade no consumo

A resistência deve guiar a decisão no momento da compra. Peças bem construídas e confeccionadas em tecidos resistentes permanecem por longos períodos no armário, reduzindo substituições constantes.

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O jeans representa essa proposta por sua resistência e versatilidade reconhecidas, mantendo-se funcional por temporadas. Priorizar itens duráveis ajuda a romper a lógica do consumo acelerado.

Peças atemporais que atravessam temporadas

Determinadas modelagens permanecem atuais independentemente das oscilações da moda. Elas garantem alto potencial de permanência no vestuário:

Tendências pontuais entram na composição por meio de sapatos, acessórios e complementos, modernizando o visual sem demandar a troca de todo o guarda-roupa a cada estação.

Tópicos relacionados:

beleza moda sustentabilidade

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