Como montar um guarda-roupa consciente com peças duradouras e versáteis
Descubra como pequenos cuidados de lavagem, combinações criativas e a escolha de peças atemporais transformam a durabilidade do seu estilo
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Que tal repensar o consumo e adotar hábitos conscientes na rotina? Na moda, esse comportamento envolve evitar aquisições por impulso, planejar o armário e estender a vida útil das roupas.
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A coordenadora de estilo da Damyller, Thais Rossiter, indica escolhas práticas para transformar essa postura em costumes duradouros sem abrir mão do estilo pessoal.
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Cuidados na lavagem prolongam a vida útil
Pequenas ações na rotina de lavagem evitam o desgaste das peças, principalmente itens em jeans. Antes de usar a máquina, feche zíperes e botões, vire o denim pelo avesso e separe o tecido de outras roupas sempre que possível.
Consultar a etiqueta de cada peça também é fundamental, pois cada composição possui exigências específicas de higienização. Esse hábito conserva a cor, a textura, o caimento e as fibras dos tecidos por mais tempo.
Combinações diferentes com a mesma peça
Criar novas composições com um mesmo item amplia a permanência dele no armário. Ajustes no styling ou mudanças nas combinações transformam a proposta do look.
Olhar as peças com criatividade mostra que uma única roupa rende visuais diversos, atendendo a várias ocasiões sem a necessidade de compras extras.
Resistência e durabilidade no consumo
A resistência deve guiar a decisão no momento da compra. Peças bem construídas e confeccionadas em tecidos resistentes permanecem por longos períodos no armário, reduzindo substituições constantes.
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O jeans representa essa proposta por sua resistência e versatilidade reconhecidas, mantendo-se funcional por temporadas. Priorizar itens duráveis ajuda a romper a lógica do consumo acelerado.
Peças atemporais que atravessam temporadas
Determinadas modelagens permanecem atuais independentemente das oscilações da moda. Elas garantem alto potencial de permanência no vestuário:
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calça jeans reta;
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camisa branca de linho;
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jaqueta estruturada.
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Tendências pontuais entram na composição por meio de sapatos, acessórios e complementos, modernizando o visual sem demandar a troca de todo o guarda-roupa a cada estação.