Moda que abraça curvas: SHEIN aposta em jeans plus size

Com tecnologia têxtil, modelagens modernas e uma missão inclusiva, marca aposta na moda como expressão de identidade

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/08/2025 08:33

Comprar jeans plus size era sinônimo de dificuldade
Comprar jeans plus size era sinônimo de dificuldade crédito: FreePik

"Comprar jeans era um teste de paciência”. A frase da influenciadora mineira Nayara Edny, referência no universo plus size, resume a frustração que acompanha há anos quem veste tamanhos grandes no Brasil. Modelagens sem caimento, tecidos duros, numeração confusa e um catálogo limitado a peças básicas e sem estilo. 

Mas esse cenário vem se transformando — e um dos nomes que mais se destaca nessa virada é o da SHEIN. Com a linha Curve, a marca aposta em moda acessível, democrática e cheia de personalidade para todos os corpos.

“Antes, parecia que as peças plus size eram feitas só para tapar o corpo, sem estilo, sem recorte moderno. Como se a gente tivesse que se contentar com o que tinha. Com a SHEIN, pela primeira vez, me vi na moda”, conta Nayara. Hoje, influenciadora da marca, ela se tornou um exemplo do que acontece quando a indústria finalmente começa a escutar as consumidoras.

Modelagem inclusiva com informação de moda

Para a SHEIN, oferecer produtos em tamanhos maiores não é uma exceção — é parte da missão da empresa: tornar a beleza da moda acessível a todos. É o que explica Tatiana Presoti, diretora de Relações Públicas da SHEIN no Brasil. “Quando a gente fala ‘todos’, é de verdade. Trabalhamos com tamanhos que vão do XS (extra small) ao G8. E levamos a mesma atenção estética para cada um deles. A linha Curve é pensada para vestir com estilo e conforto, respeitando as curvas e desejos das nossas consumidoras”, destacou.

Ao contrário de boa parte do mercado, que oferece apenas calças básicas em cores escuras, a SHEIN Curve aposta em variedade: há jeans com cintura alta, modelagem flare, pantalona, mom, destroyed, cargo e até versões com animal print. Tudo disponível em diferentes lavagens e tecidos — muitos com stretch inteligente, que se adapta ao corpo e garante conforto o dia todo.

“Os feedbacks que recebemos mostram que o impacto vai muito além da roupa. Tem gente que diz que só voltou a sair de casa depois de descobrir que existiam roupas estilosas no tamanho dela. Isso é poderoso”, diz Tatiana.

Opções de jeans da Shein Curve
Opções de jeans da Shein Curve Shein / reprodução

Além da diversidade estética, a SHEIN também investe em tecnologia têxtil para garantir mais conforto e menos impacto ambiental. Os jeans Curve, por exemplo, são desenvolvidos com materiais de alta elasticidade e estrutura, que criam silhuetas suaves sem limitar os movimentos. Para os dias quentes, tecidos com absorção de umidade tornam as peças mais frescas e respiráveis.

Outro destaque é o uso da Cool Transfer Denim Printing, técnica de impressão a frio que cria estampas e texturas típicas de jeans lavado com 70,5% menos uso de água. “É um processo inovador e sustentável que também amplia a liberdade criativa dos nossos designers”, explica Tatiana.

Para ela, a linha Curve vai além do comercial. “Não se trata de criar uma coleção especial. A gente entende que a moda plus size deve estar em todas as campanhas, todos os lançamentos. A inclusão é parte da nossa essência”, aponta.

E os números mostram a força dessa escolha: só no Brasil, a SHEIN tem cerca de 50 milhões de consumidores e um engajamento digital que ultrapassa 17 milhões de seguidores nas redes sociais. “É uma comunidade gigantesca que se identifica com a marca. E temos muito orgulho de fazer parte dessa transformação”, completa Tatiana.

Como acertar no jeans plus size

Nayara Edny destaca que a transparência da marca fez a diferença na escolha das peças.  “A tabela de medidas é super detalhada, e as avaliações com fotos reais das clientes ajudam muito. Quando vi que outras mulheres com corpos parecidos ao meu estavam usando e aprovando, ganhei confiança”, conta.

Para Tatiana, a ideia é fazer com que a consumidora encontre a peça dos sonhos, seja para o dia dia ou para um evento especial.  “A consumidora precisa saber o que quer. Quanto mais específica for na busca, mais fácil encontrar o modelo ideal. Além disso, sempre recomendamos tirar as próprias medidas, ler os comentários e prestar atenção à elasticidade do tecido”, aconselha.

Para quem compra pela primeira vez, vale até experimentar dois tamanhos diferentes — depois disso, é só seguir a referência. E, claro, ousar: “Moda é liberdade, e a SHEIN tem me dado essa chance todos os dias”, diz Nayara.

Influenciadora mineira Nayara Edny dá dicas para comprar jeans plus size
Influenciadora mineira Nayara Edny dá dicas para comprar jeans plus size Reprodução / Instagram

Como comprar jeans plus size on-line?

  • Use a fita métrica: compare suas medidas com a tabela do site
  • Seja específica na busca: digite “jeans flare cintura alta plus size” em vez de apenas “jeans”
  • Leia avaliações com fotos reais: procure por corpos semelhantes ao seu
  • Prefira tecidos com stretch: mais conforto, melhor ajuste
  • Teste dois tamanhos, se for sua primeira compra
  • Explore tendências: destroyed, cargo, estampado… veja tudo que existe na sua numeração

