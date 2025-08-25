Moda que abraça curvas: SHEIN aposta em jeans plus size
Com tecnologia têxtil, modelagens modernas e uma missão inclusiva, marca aposta na moda como expressão de identidade
compartilheSiga no
"Comprar jeans era um teste de paciência”. A frase da influenciadora mineira Nayara Edny, referência no universo plus size, resume a frustração que acompanha há anos quem veste tamanhos grandes no Brasil. Modelagens sem caimento, tecidos duros, numeração confusa e um catálogo limitado a peças básicas e sem estilo.
Mas esse cenário vem se transformando — e um dos nomes que mais se destaca nessa virada é o da SHEIN. Com a linha Curve, a marca aposta em moda acessível, democrática e cheia de personalidade para todos os corpos.
Leia Mais
“Antes, parecia que as peças plus size eram feitas só para tapar o corpo, sem estilo, sem recorte moderno. Como se a gente tivesse que se contentar com o que tinha. Com a SHEIN, pela primeira vez, me vi na moda”, conta Nayara. Hoje, influenciadora da marca, ela se tornou um exemplo do que acontece quando a indústria finalmente começa a escutar as consumidoras.
Modelagem inclusiva com informação de moda
Para a SHEIN, oferecer produtos em tamanhos maiores não é uma exceção — é parte da missão da empresa: tornar a beleza da moda acessível a todos. É o que explica Tatiana Presoti, diretora de Relações Públicas da SHEIN no Brasil. “Quando a gente fala ‘todos’, é de verdade. Trabalhamos com tamanhos que vão do XS (extra small) ao G8. E levamos a mesma atenção estética para cada um deles. A linha Curve é pensada para vestir com estilo e conforto, respeitando as curvas e desejos das nossas consumidoras”, destacou.
Ao contrário de boa parte do mercado, que oferece apenas calças básicas em cores escuras, a SHEIN Curve aposta em variedade: há jeans com cintura alta, modelagem flare, pantalona, mom, destroyed, cargo e até versões com animal print. Tudo disponível em diferentes lavagens e tecidos — muitos com stretch inteligente, que se adapta ao corpo e garante conforto o dia todo.
“Os feedbacks que recebemos mostram que o impacto vai muito além da roupa. Tem gente que diz que só voltou a sair de casa depois de descobrir que existiam roupas estilosas no tamanho dela. Isso é poderoso”, diz Tatiana.
Além da diversidade estética, a SHEIN também investe em tecnologia têxtil para garantir mais conforto e menos impacto ambiental. Os jeans Curve, por exemplo, são desenvolvidos com materiais de alta elasticidade e estrutura, que criam silhuetas suaves sem limitar os movimentos. Para os dias quentes, tecidos com absorção de umidade tornam as peças mais frescas e respiráveis.
Outro destaque é o uso da Cool Transfer Denim Printing, técnica de impressão a frio que cria estampas e texturas típicas de jeans lavado com 70,5% menos uso de água. “É um processo inovador e sustentável que também amplia a liberdade criativa dos nossos designers”, explica Tatiana.
Para ela, a linha Curve vai além do comercial. “Não se trata de criar uma coleção especial. A gente entende que a moda plus size deve estar em todas as campanhas, todos os lançamentos. A inclusão é parte da nossa essência”, aponta.
E os números mostram a força dessa escolha: só no Brasil, a SHEIN tem cerca de 50 milhões de consumidores e um engajamento digital que ultrapassa 17 milhões de seguidores nas redes sociais. “É uma comunidade gigantesca que se identifica com a marca. E temos muito orgulho de fazer parte dessa transformação”, completa Tatiana.
Como acertar no jeans plus size
Nayara Edny destaca que a transparência da marca fez a diferença na escolha das peças. “A tabela de medidas é super detalhada, e as avaliações com fotos reais das clientes ajudam muito. Quando vi que outras mulheres com corpos parecidos ao meu estavam usando e aprovando, ganhei confiança”, conta.
Para Tatiana, a ideia é fazer com que a consumidora encontre a peça dos sonhos, seja para o dia dia ou para um evento especial. “A consumidora precisa saber o que quer. Quanto mais específica for na busca, mais fácil encontrar o modelo ideal. Além disso, sempre recomendamos tirar as próprias medidas, ler os comentários e prestar atenção à elasticidade do tecido”, aconselha.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para quem compra pela primeira vez, vale até experimentar dois tamanhos diferentes — depois disso, é só seguir a referência. E, claro, ousar: “Moda é liberdade, e a SHEIN tem me dado essa chance todos os dias”, diz Nayara.
Como comprar jeans plus size on-line?
- Use a fita métrica: compare suas medidas com a tabela do site
- Seja específica na busca: digite “jeans flare cintura alta plus size” em vez de apenas “jeans”
- Leia avaliações com fotos reais: procure por corpos semelhantes ao seu
- Prefira tecidos com stretch: mais conforto, melhor ajuste
- Teste dois tamanhos, se for sua primeira compra
- Explore tendências: destroyed, cargo, estampado… veja tudo que existe na sua numeração