Vai viajar? Estes são os 5 jeans que não podem faltar na sua mala

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Na hora de fazer a mala, a escolha de peças versáteis facilita a organização e também a criação dos looks ao longo da viagem. Para acompanhar longas caminhadas, mudanças de temperatura e compromissos diurnos e noturnos, apostar em itens curinga é uma estratégia para economizar espaço e multiplicar as produções.

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O jeans, um dos materiais mais democráticos do guarda-roupa, é um grande aliado. Thaís Rossiter, coordenadora de estilo da Damyller, que esteve recentemente em Nova Iorque, Tóquio e Paris, compartilha cinco peças no denim que considera essenciais para diferentes destinos.

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Aposte em calças com modelagem ampla

O conforto é um dos principais fatores ao decidir o que levar em uma viagem com muitos deslocamentos. Calças jeans de modelagem ampla, como os modelos Barrel e Tappered, aliam mobilidade e informação de moda.

Essas peças podem ser combinadas com itens básicos para os passeios durante o dia ou ganhar uma proposta mais elaborada com acessórios e peças de destaque para a noite.

Não deixe as jaquetas estruturadas de fora

Uma jaqueta jeans estruturada pode ser um verdadeiro curinga na mala. Além de funcionar como uma terceira peça, ela ajuda a compor produções em dias com temperaturas mais amenas e adiciona um toque de estilo.

A sugestão é escolher modelagens que tenham presença e possam transformar combinações básicas, funcionando sobre camisetas, camisas e até vestidos.

As peças únicas são grandes aliadas

Quando o objetivo é otimizar espaço, peças únicas como vestidos e macacões ganham protagonismo. Elas facilitam a montagem do visual e permitem criar uma produção completa a partir de um único item.

Para variar a proposta, basta apostar em diferentes complementos, como um tênis para momentos casuais ou acessórios e sapatos mais marcantes para uma ocasião noturna.

Jeans com aplicações para um look statement

Para quem gosta de levar um visual com mais personalidade na bagagem, peças jeans com aplicações, brilhos ou outros detalhes são uma escolha interessante. O item pode assumir o protagonismo do look.

Isso transforma uma combinação simples em uma produção statement, sendo uma boa alternativa para jantares ou eventos que pedem um visual mais elaborado.

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Camisas para multiplicar as possibilidades

Uma boa camisa se torna uma aliada ao montar a mala, já que combina facilmente com diferentes peças e propostas. Usada sozinha, sobreposta a outras produções ou com diferentes amarrações, ela amplia as possibilidades de looks sem exigir muitos itens.