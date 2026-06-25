Alfaiataria: 4 truques para transformar peças clássicas em looks de impacto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A alfaiataria é versátil, elegante e atemporal, consolidando-se como um pilar do guarda-roupa contemporâneo. Blazers, coletes e calças estruturadas transcendem o ambiente corporativo e ganham novas interpretações com combinações criativas, que adicionam informação de moda às produções.

Ao unir peças clássicas com itens casuais, materiais contrastantes e modelagens inesperadas, a alfaiataria se torna uma ferramenta para criar looks de impacto, equilibrando sofisticação e modernidade. Nastácia Schacht, fundadora da marca Charth, compartilhou dicas para atualizar o estilo e construir visuais marcantes.

Peças de alfaiataria em looks que ilustram a modernidade através de couro, texturas e comprimentos, seguindo as dicas do artigo.@charthoficial?????

Combine com regatas para um contraste moderno

Unir peças de alfaiataria com regatas básicas é uma forma simples e elegante de renovar o visual. O contraste entre a estrutura de blazers e calças de corte refinado com a leveza da regata resulta em uma estética contemporânea, que equilibra o sofisticado e o casual. A produção é versátil e funciona do dia à noite, dependendo dos acessórios.

Explore diferentes texturas

Misturar materiais é uma estratégia eficiente para tirar a alfaiataria do óbvio. Tecidos com brilho sutil, acabamentos acetinados e superfícies texturizadas adicionam profundidade e interesse visual ao look. A combinação de elementos com texturas distintas cria produções mais elaboradas sem perder a elegância característica do estilo.

As dicas da Charth ilustram como a alfaiataria moderna se destaca com regatas, couro e comprimentos mini para um visual impactante.@charthoficial?????

Aposte no couro para um visual impactante

O couro é um aliado para transformar peças clássicas em produções marcantes. Seja em saias, calças ou jaquetas, o material adiciona atitude e modernidade ao visual. Quando combinado à alfaiataria, gera um contraste entre sofisticação e ousadia, resultando em composições contemporâneas e cheias de personalidade.

Invista nos comprimentos mini

Saias e vestidos curtos ganham uma nova leitura em versões de alfaiataria. A modelagem estruturada equilibra a sensualidade da silhueta, criando um visual sofisticado e atual. Combinadas a blazers oversized ou coletes, essas peças ajudam a construir looks de impacto que transitam facilmente entre diferentes ocasiões.

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Looks com peças de alfaiataria que exploram texturas e detalhes, ilustrando a versatilidade e modernidade do estilo proposto no artigo.@charthoficial?????

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.