Alfaiataria: 4 truques para transformar peças clássicas em looks de impacto
Couro, texturas, regatas e mini comprimentos são os segredos para tirar o blazer do óbvio; veja como criar produções cheias de personalidade
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A alfaiataria é versátil, elegante e atemporal, consolidando-se como um pilar do guarda-roupa contemporâneo. Blazers, coletes e calças estruturadas transcendem o ambiente corporativo e ganham novas interpretações com combinações criativas, que adicionam informação de moda às produções.
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Ao unir peças clássicas com itens casuais, materiais contrastantes e modelagens inesperadas, a alfaiataria se torna uma ferramenta para criar looks de impacto, equilibrando sofisticação e modernidade. Nastácia Schacht, fundadora da marca Charth, compartilhou dicas para atualizar o estilo e construir visuais marcantes.
Combine com regatas para um contraste moderno
Unir peças de alfaiataria com regatas básicas é uma forma simples e elegante de renovar o visual. O contraste entre a estrutura de blazers e calças de corte refinado com a leveza da regata resulta em uma estética contemporânea, que equilibra o sofisticado e o casual. A produção é versátil e funciona do dia à noite, dependendo dos acessórios.
Explore diferentes texturas
Misturar materiais é uma estratégia eficiente para tirar a alfaiataria do óbvio. Tecidos com brilho sutil, acabamentos acetinados e superfícies texturizadas adicionam profundidade e interesse visual ao look. A combinação de elementos com texturas distintas cria produções mais elaboradas sem perder a elegância característica do estilo.
Aposte no couro para um visual impactante
O couro é um aliado para transformar peças clássicas em produções marcantes. Seja em saias, calças ou jaquetas, o material adiciona atitude e modernidade ao visual. Quando combinado à alfaiataria, gera um contraste entre sofisticação e ousadia, resultando em composições contemporâneas e cheias de personalidade.
Invista nos comprimentos mini
Saias e vestidos curtos ganham uma nova leitura em versões de alfaiataria. A modelagem estruturada equilibra a sensualidade da silhueta, criando um visual sofisticado e atual. Combinadas a blazers oversized ou coletes, essas peças ajudam a construir looks de impacto que transitam facilmente entre diferentes ocasiões.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.