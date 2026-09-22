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Jeans Personalizado

Hoje, a partir das 16h, personalização de peças no lançamento da coleção Jeans na Iorane de Lourdes

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Isabela Teixiera da Costa
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Isabela Teixiera da Costa
Repórter
22/09/2026 11:27

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Iorane lança coleção Jeans na loja de Lourdes com ação de personalização das peças
Iorane lança coleção Jeans na loja de Lourdes com ação de personalização das peças crédito: Iorane/ Divulgação

Que o jeans será a grande estrela da estação mais quente do ano já é sabido. As principais marcas de moda feminina do país criaram uma cápsula Denim e estão lançando este mês.

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Iorane, claro, não ficou de fora e programou uma tarde especial para marcar o lançamento do seu drop Denim verão 2027.

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Hoje, às 16h, vão comemorar a coleção de Jeans que está linda, com vários estilos de calças, jaquetas e parkas, com uma ação que vai transformar a sua peça em única: terá uma pessoa especial fazendo a personalização dos jeans com as iniciais da cliente, deixando a peça ainda mais exclusiva. 

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