Jeans resinado: a tendência que une o visual do couro e o conforto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jeans resinado se consolida como uma interpretação sofisticada do denim contemporâneo. A tendência valoriza superfícies, texturas e impacto visual nas produções de moda. Com um acabamento que utiliza resinas, o tecido ganha brilho sutil e uma estética que remete ao couro, mantendo a versatilidade do jeans.

O material integra um movimento da moda internacional que aproxima o denim de códigos do luxo casual. Em passarelas e coleções de marcas globais, o efeito “coated denim” surge como alternativa ao couro, oferecendo uma leitura mais leve e funcional para peças de destaque.

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Do look urbano ao refinado

Esse acabamento permite que o jeans transite com naturalidade entre diferentes contextos. Ele funciona tanto em um look urbano com pegada noturna quanto em composições mais refinadas, combinado com alfaiataria ou peças de design minimalista.

Calças ajustadas, saias midi, jaquetas estruturadas e conjuntos ganham protagonismo com o tecido. A capacidade do jeans resinado é transformar silhuetas básicas em produções com forte informação de moda.

Para Thicy Lemos, diretora criativa da TLF Jeans, a peça traduz a nova fase do denim. “Ele traz o impacto visual do couro com a leveza e a versatilidade do jeans, o que amplia muito as possibilidades de uso no dia a dia”, afirma.

Lemos destaca que esse olhar já faz parte do desenvolvimento criativo da marca e ganhou força em coleções como a “Nomad”. A linha dialoga com uma mulher contemporânea que busca estilo e praticidade na mesma peça.

O jeans resinado reforça o desejo por itens que equilibram estética e conforto, uma demanda presente no comportamento de consumo atual. A leitura contemporânea do denim está na superfície, onde o brilho sutil do acabamento assume papel central.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.