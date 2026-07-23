Mala de viagem masculina: o guia com peças essenciais para seu roteiro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Escolher as peças certas para uma mala de viagem pode otimizar o espaço e garantir praticidade. A aposta em roupas versáteis, que funcionam em diferentes combinações, é fundamental para aproveitar o destino com conforto e estilo. Mayara Molena, gerente de marketing da Docthos, marca de moda masculina, compartilhou dicas de peças-chave para uma bagagem funcional.

Camisas versáteis

A camisa de botão, seja lisa ou com textura discreta, é uma peça curinga que transita facilmente entre diversas ocasiões. Em destinos quentes, ela pode ser usada de forma despojada com bermudas e sapatos leves. Já em locais frios, combina com suéter e calças de alfaiataria para um visual mais elegante.

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Os modelos polo também são indispensáveis para uma composição sofisticada durante as viagens, aparecendo como uma forte tendência na temporada.

Jeans indispensável

O jeans continua sendo um clássico no guarda-roupa masculino, principalmente em lavagens atemporais e modelagens retas ou um pouco ajustadas. Levar uma peça com bom caimento na mala é essencial, pois ela funciona tanto em propostas casuais com camiseta quanto em produções alinhadas com camisa e blazer.

Jaquetas para diferentes ocasiões

Para destinos com temperaturas mais baixas, a jaqueta é um item indispensável. Modelos leves ou confeccionados em tecidos tecnológicos trazem um toque moderno ao look. A peça oferece diversas possibilidades de combinação, podendo ser usada com calças ou até mesmo com bermudas para sobrepor no fim do dia em lugares mais quentes.

A escolha do sapato

Os calçados merecem atenção especial, pois ocupam mais espaço na bagagem e impactam diretamente o conforto. Em vez de vários pares, vale investir em modelos que transitam com facilidade entre o casual e o sofisticado. Loafers são uma excelente escolha, pois combinam com calças de alfaiataria, jeans e bermudas, adaptando-se a passeios diurnos ou jantares.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.