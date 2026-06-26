Como se vestir com estilo no frio: a técnica das camadas para o inverno de 2026

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O inverno de 2026 chegou trazendo as frentes frias características de junho e um desafio clássico: como se vestir para um dia que começa gelado, com mínimas em torno de 18°C, e pode esquentar até os 26°C à tarde? A resposta está na técnica das camadas, uma forma inteligente de sobrepor peças que garante conforto e estilo em qualquer temperatura.

Essa estratégia permite uma adaptação facil às variações do clima ao longo do dia. Sentiu frio? Mantém as peças. O sol apareceu e a temperatura subiu? É só remover uma camada sem precisar trocar de roupa ou comprometer o visual. O segredo está em escolher os itens certos para cada etapa.

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O passo a passo da sobreposição

Montar um look em camadas é mais simples do que parece e se baseia em três etapas fundamentais. Cada uma tem uma função específica para garantir que você fique aquecido na medida certa e continue elegante.

A primeira camada: a base

Comece com uma peça leve e confortável, que fica em contato direto com a pele. Pode ser uma camiseta de algodão, uma blusa de manga longa mais fina ou uma regata de tecido respirável. Prefira tecidos como algodão ou viscose, que permitem a transpiração e evitam o desconforto caso o tempo esquente.

A segunda camada: o aquecimento

Aqui entra a peça que vai te aquecer de verdade. Cardigãs, suéteres de lã fina, moletons sem capuz ou uma camisa de flanela são ótimas opções. Essa é a camada versátil, que pode ser facilmente removida e amarrada na cintura ou guardada na bolsa. Pense em peças que funcionem bem sozinhas, caso você precise tirar a jaqueta.

A terceira camada: a proteção

A camada externa protege do vento e de uma chuva leve. Jaquetas jeans, de couro, corta-ventos ou um trench coat finalizam o look. Essa peça eleva o visual e oferece a proteção final contra o tempo mais instável da manhã ou da noite. Se a previsão indicar chuva, modelos com algum nível de impermeabilidade são a escolha mais inteligente.

Dicas para combinar as peças

Para que o look em camadas funcione perfeitamente, algumas sugestões são valiosas. Um bom ponto de partida é visualizar uma combinação prática: comece com uma camiseta branca (base), adicione um cardigã cinza (aquecimento) e finalize com uma jaqueta jeans (proteção). A partir daí, siga estas dicas:

Coordene as cores: escolha uma paleta de cores neutras com um ponto de cor para não errar. Peças em tons de cinza, preto, marinho e bege são fáceis de combinar entre si.

Misture texturas: combinar tricô com jeans ou couro com algodão deixa o visual mais interessante e sofisticado, mesmo com cores sóbrias.

Não exagere no volume: escolha peças com cortes mais ajustados para não criar um volume excessivo. A ideia é parecer elegante, e não sobrecarregado de roupas.

Pense nos acessórios: um cachecol ou lenço é uma "quarta camada" fácil de adicionar ou remover, além de agregar muito estilo e proteger o pescoço do vento.

Atenção aos calçados: nos dias mais frios e chuvosos, opte por sapatos fechados, como botas ou tênis, que mantêm os pés secos e aquecidos durante todo o dia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.