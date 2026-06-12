Os tecidos ideais para se manter aquecido e confortável dentro de casa

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a sensação de frio dentro de casa pode ser mais intensa do que na rua. A solução para esse desconforto muitas vezes está no guarda-roupa, mais especificamente na escolha dos tecidos para pijamas e roupas de ficar em casa. Materiais sintéticos e naturais com tramas específicas são capazes de reter o calor do corpo e garantir o aconchego necessário para os dias de inverno.

O segredo de um tecido quente está na sua capacidade de criar uma barreira de ar entre a pele e o ambiente. Quanto mais ar a trama conseguir reter, maior será o isolamento térmico. É por isso que materiais mais fofos e felpudos geralmente são mais eficientes. Muitas construções no Brasil não possuem isolamento térmico adequado, o que faz com que o calor se dissipe rapidamente, tornando a escolha da roupa ainda mais importante.

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Conheça os melhores tecidos para o frio

Para não errar na hora de escolher suas peças de inverno, vale a pena conhecer as características dos materiais mais indicados para o conforto térmico. Cada um oferece uma combinação única de maciez, peso e capacidade de aquecimento.

Fleece: um dos campeões do inverno, o fleece é um tecido sintético (100% poliéster) leve, macio e com alto poder de isolamento. Geralmente mais espesso que o soft, é ideal para camadas externas de roupas de ficar em casa. Além disso, não amassa, seca rápido e permite que o corpo respire, evitando a sensação de umidade causada pelo suor.

Soft: embora similar ao fleece, o tecido soft tem como diferencial um toque mais liso, aveludado e um acabamento mais fino. Essas características o tornam perfeito para pijamas e peças que ficam em contato direto com a pele, proporcionando uma sensação de abraço quente e aconchegante.

Moletom: um clássico indispensável, o moletom tradicional geralmente mistura algodão e poliéster. A parte interna felpada é a responsável por reter o calor, tornando-o uma opção versátil e confortável para o dia a dia em casa.

Flanela de algodão: para quem prefere fibras naturais, a flanela é uma ótima escolha. O tecido passa por um processo de escovação que levanta suas fibras, criando pequenas bolsas de ar que ajudam a manter a temperatura corporal.

Lã e cashmere: consideradas as opções mais nobres, as fibras de lã e cashmere são imbatíveis no isolamento térmico. Elas são extremamente eficientes para aquecer, mas exigem cuidados especiais na lavagem, como lavagem à mão ou em ciclo delicado, para não encolherem ou se danificarem. Além disso, costumam ter um custo mais elevado.

Para preservar as propriedades térmicas e a maciez desses tecidos, é importante seguir as instruções de lavagem de cada peça. Geralmente, recomenda-se lavar com água fria e evitar o uso de amaciantes em tecidos sintéticos, pois eles podem comprometer a capacidade de isolamento e respirabilidade das fibras.

Enquanto alguns tecidos são aliados, outros podem atrapalhar. O algodão puro, em malhas muito finas, não é a melhor opção, pois tende a absorver a umidade e pode deixar uma sensação gelada na pele. Uma estratégia eficaz é vestir-se em camadas, combinando diferentes materiais para criar uma proteção completa e ajustável à temperatura do ambiente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.