Sua casa está preparada para as mudanças bruscas de temperatura?

Dias que começam frescos, esquentam rapidamente à tarde e terminam com uma noite fria se tornaram comuns em várias partes do país. Essa variação constante pode afetar o bem-estar dentro de casa e é bem comum em épocas de outono.

Com algumas adaptações simples, no entanto, é possível transformar seu lar em um refúgio acolhedor para qualquer clima. Pequenas mudanças na organização e na decoração fazem toda a diferença para garantir o conforto térmico sem a necessidade de grandes reformas ou investimentos.

Organização que traz conforto

É importante preparar o ambiente para as mudanças, incluindo o seu guarda-roupa. Guarde as roupas mais leves de verão e traga as peças de meia-estação, como casacos e calças, para um local de fácil acesso, agilizando as trocas de roupa no início do dia.

A mesma lógica vale para a roupa de cama. Substitua os lençóis de tecidos muito finos por opções de algodão mais encorpado. Ter uma manta ou um edredom mais leve aos pés da cama é uma solução prática para as noites que esfriam de repente, garantindo uma noite de sono mais tranquila.

Detalhes na decoração que aquecem

Os tecidos criam uma atmosfera mais aconchegante. Mantas de tricô ou lã sobre o sofá e almofadas com capas de veludo ou outros materiais mais resistentes convidam ao relaxamento e aquecem o visual da sala de estar.

Se a sua casa tem piso frio, como porcelanato ou cerâmica, colocar tapetes é uma boa estratégia. Além de decorativos, eles ajudam a isolar a temperatura do chão, tornando o caminhar mais agradável e deixando os cômodos mais convidativos.

Modelos de cortinas com tecidos um pouco mais espessos também são úteis, pois ajudam a reter o calor durante a noite. Durante o dia, mantenha-as abertas para permitir a entrada da luz solar, que aquece naturalmente os ambientes.

Pequenos ajustes para grandes diferenças

Inspecione portas e janelas em busca de frestas por onde o ar frio possa entrar. Vedações adesivas são soluções baratas e eficientes para bloquear essas correntes de ar, o que ajuda a manter a temperatura interna estável e pode até reduzir o gasto com aquecedores.

A iluminação também influencia na percepção de calor. Dê preferência a lâmpadas de luz amarela (quente) em abajures e luminárias de piso. Essa tonalidade cria um efeito mais íntimo e acolhedor, perfeito para as noites que chegam mais cedo nesta época do ano.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria