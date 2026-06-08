Como se vestir em camadas para enfrentar o frio com estilo e conforto

Com a queda das temperaturas em Belo Horizonte, que neste mês de junho podem variar entre 9°C e 25°C, vestir-se para o frio se tornou um desafio diário. À medida que o inverno se aproxima, com início oficial em 21 de junho, a solução mais prática e elegante é a técnica de se vestir em camadas, uma estratégia de sobreposição de roupas que permite conforto térmico tanto em ambientes internos quanto externos, adaptando-se facilmente às variações do clima ao longo do dia.

O segredo desse método é criar “bolsões” de ar entre as peças. Esse ar retém o calor do corpo e funciona como um isolante térmico natural. Além de manter o corpo aquecido, a sobreposição permite remover ou adicionar roupas conforme a necessidade, garantindo bem-estar sem precisar trocar o look inteiro.

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O passo a passo para montar o look em camadas

A montagem de um visual em camadas eficiente segue uma lógica simples, geralmente dividida em três etapas principais. Cada uma delas tem uma função específica para garantir que o corpo fique aquecido, seco e protegido das condições climáticas adversas.

Primeira camada (base): é a que fica em contato direto com a pele. Sua principal função é absorver o suor e manter o corpo seco. Dê preferência a tecidos respiráveis, como camisetas de algodão ou blusas térmicas finas. Elas garantem conforto sem adicionar volume excessivo ao visual.

Segunda camada (isolamento): responsável por manter o corpo aquecido, retendo o calor gerado por ele. Aqui entram peças como suéteres de lã, cardigãs, moletons ou coletes de fleece. O material escolhido deve oferecer bom isolamento térmico, sendo o tricô e a lã as opções mais clássicas.

Terceira camada (proteção): funciona como um escudo contra o vento, a chuva ou a neve. Jaquetas corta-vento, casacos mais pesados ou trench coats são ideais para essa função. A peça deve ser resistente e, se possível, impermeável, completando a proteção necessária para os dias mais rigorosos.

Dicas para combinar as peças com estilo

Montar um look em camadas não significa abrir mão da elegância. Para um resultado harmonioso, comece com uma base de cores neutras, como preto, branco, cinza ou bege. Isso facilita a combinação das outras peças, que podem ter cores ou estampas mais vibrantes para dar um toque de personalidade ao visual.

Equilibrar as proporções também é fundamental. Se usar um casaco mais volumoso na terceira camada, opte por peças mais justas nas camadas inferiores e na parte de baixo do corpo, como uma calça skinny ou legging. Acessórios como cachecóis, gorros e luvas não apenas aquecem as extremidades, mas também finalizam o look com um toque extra de estilo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.