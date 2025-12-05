Assine
Aerolooks: como escolher as roupas para viajar com conforto e estilo

Planejando a próxima viagem? Descubra peças-chave e combinações inteligentes para garantir um voo tranquilo sem abrir mão da elegância e bem-estar

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
05/12/2025 12:31 - atualizado em 05/12/2025 13:23

Escolher a roupa para viajar de avião pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença na experiência do voo. O desafio é unir conforto para longas horas sentado e estilo para chegar bem ao destino. A solução está em montar um "aerolook" funcional, com peças que se adaptam às variações de temperatura do aeroporto e da cabine.

A estratégia mais inteligente é pensar em camadas. Em vez de uma única peça pesada, opte por roupas que possam ser adicionadas ou removidas facilmente. Isso garante que você se sinta bem tanto no calor da área de embarque quanto no ar-condicionado mais frio do avião, sem precisar de trocas completas. 

Peças essenciais para um aerolook perfeito

Alguns itens são curingas na hora de montar o visual de viagem. Calças de tecidos maleáveis, como leggings, joggers ou modelos de malha, são escolhas certeiras. Se preferir jeans, busque versões com elastano na composição, que oferecem mais flexibilidade e não apertam durante o voo.

Para a parte de cima, uma camiseta básica de algodão é a base ideal. Por cima dela, um cardigã, moletom leve ou uma jaqueta jeans funciona como a camada extra perfeita. Essas peças são fáceis de carregar na mão ou na bolsa de bordo caso sinta calor.

Nos pés, a prioridade é o conforto e a praticidade. Tênis slip-on, sapatilhas ou mocassins são ótimos, pois são fáceis de tirar e calçar novamente na hora de passar pelo controle de segurança do aeroporto. Evite saltos, botas apertadas ou calçados que possam inchar os pés.

Um acessório que eleva o look e ainda é útil é o lenço ou a pashmina. A peça pode complementar o visual, servir como um cobertor extra durante o voo ou até mesmo como um travesseiro improvisado, tornando a viagem mais agradável e cheia de estilo. 

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

