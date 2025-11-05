Economia
Itália vai produzir vinhos no telhado do Aeroporto de Florença
-
O escritório de arquitetura Rafael Viñoly Architects foi contratado para ser o responsável pela extensa reforma no aeroporto da capital da Toscana, com início em 2024 e previsão para o começo da produção até 2035. Foto: Divulgação
-
A reforma prevê a criação de um espaço na cobertura do terminal para o cultivo de uvas destinadas à produção de vinho, ocupando uma área de 19 hectares. Foto: Ilo no Pixabay
-
Serão 38 fileiras de videiras em vasos de concretos com um enólogo da Toscana à frente da coordenação da produção dos vinhos. Foto: Jill Wellington/Pixabay
-
De acordo com o site Food and Wine, o vinho produzido no aeroporto de Florença será envelhecido em caves situadas abaixo do terminal de passageiros. Foto: Mattes/Wikimedia Commons
-
-
“Este deve ser um projeto urbanístico, não um exercício de design isolado e divorciado de tudo, mas das exigências técnicas da aviação e da competição por passageiros”, explicou a direção do escritório responsável pelo planejamento na época do lançamento. Foto: Assianir/Wikimedia Commons
-
Na reforma também estão previstas ações de melhorias na infraestrutura. Entre elas, a construção de uma nova área de embarque e desembarque e extensão e reorientação de uma das pistas. Foto: Assianir/Wikimedia Commons
-
A presença do vinhedo na parte superior do aeroporto tem ainda finalidade estética, segundo os idealizadores. Foto: Saiko/Wikime
-
-
A intenção é proporcionar um visual agradável para quem olha sua estrutura a partir do alto de pontos turísticos de Florença. Foto: Hagai Agmon/Wikimedia Commons
-
O aeroporto pode ser visto do Duomo de FlorenÃ§a, por exemplo. A catedral Ã© um dos cartÃµes postais mais famosos do mundo e um dos principais sÃmbolos do turismo na ItÃ¡lia. Foto: - Jebulon/Wikimedia Commons
-
O projeto nÃ£o recebeu apenas elogios. Rowan Moore, colunista do inglÃªs The Guardian, questionou na Ã©poca do lanÃ§amento do projeto o impacto da fumaÃ§a de jatos e do depÃ³sito de combustÃveis nas safras de uvas. Foto: Mattes/Wikimedia Commons
-
-
Florença guarda uma rica história e é famosa por seus pontos turísticos ligados à arte renascentista. Foto: eGuide Travel/Wikimedia Commons
-
Cidade-natal do escritor Dante Alighieri, autor da “Divina Comédia”, Florença guarda obras de artistas do porte de Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael e Leonardo da Vinci, entre outros. Foto: Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons
-
Muitas dessas belezas artísticas podem ser vistas na Galeria degli Uffizi, um dos mais antigos palácios da Itália. Foto: Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons
-
-
Florenca fica na Toscana, uma das regiões mais visitadas da europa, reconhecida também pela beleza de seus cenários naturais. Foto: Imagem de Dominick Vietor por Pixabay
-
As estradas que ligam as cidades da Toscana oferecem paisagem arrebatadora, com colinas verdejantes e vinhedos que já serviram de fotografia para filmes românticos. Foto: Radek Hloch/Wikimedia Commons
-
Pisa, com sua famosa torre inclinada, Ã© outro grande destaque que atrai turistas o ano inteiro. Ao lado da torre, fica a bela catedral da cidade. Foto: Marika Bortolami/Wikimedia Commons
-
-
A Toscana tem 8 patrimônios da humanidade pela Unesco: os centros históricos das cidades de Florença, San Gimignano, Siena e Pienza; Praça dos Milagres em Pisa; Vale d'Orcia; Vilas e Jardins dos Médici; e Montecatini Terme. Foto: Massimo Catarinella/Wikimedia Commons