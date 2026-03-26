Vaidade masculina: 34 mil homens buscaram tratamentos em 2025

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cuidado com a aparência deixou de ser um hábito exclusivo do público feminino e passou a integrar a rotina de muitos homens. Um levantamento da Homenz, clínica especializada em saúde e estética masculina, revelou que mais de 34 mil pacientes foram atendidos em 2025.

Os números mostram mais de 17 mil procedimentos capilares, 4 mil relacionados a cuidados faciais e outros 3 mil tratamentos corporais. A marca acompanha a crescente procura por atendimentos ligados à estética, saúde e bem-estar, com 71 unidades em operação e 50 em implantação em 17 estados.

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O movimento está alinhado à expansão do setor de saúde e beleza no país. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) indicam que o segmento faturou R$ 74,3 bilhões em 2025, crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior.

Luiz Fernando Carvalho, fundador da Homenz, afirma que o modelo de negócio foi pensado para uma demanda crescente. "O homem de hoje está mais atento à própria imagem e qualidade de vida. O crescimento da rede reflete justamente essa mudança de comportamento", diz.

Essa percepção é confirmada por especialistas da clínica. "Nos últimos anos temos observado um aumento consistente no interesse por práticas voltadas à saúde da pele, do cabelo e ao físico", explica Angela Helena Perretto, responsável técnica nacional da Homenz.

Calvície lidera procura por tratamentos

A queda de cabelo continua entre as principais queixas masculinas. Os atendimentos capilares representaram cerca de 50% dos procedimentos realizados pela rede. Pacientes relatam incômodo com o avanço das entradas ou a diminuição da densidade dos fios, o que pode impactar a autoestima.

As estratégias de tratamento variam conforme o caso, desde opções clínicas, como a microinfusão de medicamentos na pele (MMP capilar), até a indicação de transplante capilar.

Cuidados com a pele ganham espaço na rotina

Os atendimentos faciais corresponderam a 12% da demanda nas unidades da marca. A pele masculina costuma ter maior produção de oleosidade e textura mais espessa, exigindo cuidados específicos para melhorar a aparência e prevenir sinais de envelhecimento.

Dentre os tratamentos mais procurados estão limpeza de pele, detox facial, bioestimuladores de colágeno, aplicação de toxina botulínica, skinbooster e peelings.

Busca pelo corpo em forma

A busca por estratégias que auxiliem na redução de gordura localizada também se destaca. Os atendimentos corporais representaram 9% dos serviços realizados, com a região abdominal sendo uma das principais queixas.

Mesmo com dieta e exercícios, algumas áreas de gordura são mais difíceis de reduzir. Entre as opções procuradas estão protocolos com aplicação de enzimas, criofrequência, criolipólise e detox corporal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.